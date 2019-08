Casteller Weinwandertag

Ruhig den Weg durch die Weinberge gehen, den Blick in die Ferne schweifen lassen, die Weinberge in der abwechslungsreichen Landschaft zwischen Wald und Flur erfahren, den Wein entspannt genießen, dazu etwas Feines essen, so kann Castell am Weinwandertag erlebt werden - und zwar am Sonntag, 8. September, von 11 bis 19 Uhr in der mittlerweile 14. Auflage. Start ist im Schlossgarten Castell.

Zum Ausklang des Sommers in Castell, der Silvanerresidenz am Steigerwald, findet wieder der Weinwandertag statt. Die Wanderung führt auf einer erlebnisreichen Strecke mit herrlicher Aussicht durch die Weinberge um Castell und ist ca. fünf Kilometer lang. Dabei geht es bergauf und bergab über die bekannten Weinlagen am Hohnart, zum Bausch und dann weiter auf den Schlossberg und über den Casteller Kirchberg zurück zum Ausgangspunkt im Casteller Schlossgarten. Der Weg ist mit rot-weißen Wimpeln gekennzeichnet und kann in beiden Richtungen gegangen werden.

Ganz besonders freut sich Castell, dass dieses Jahr die Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer aus dem Casteller Ortsteil Greuth mit dabei ist und auf der Wanderstrecke oder im Schlossgarten anzutreffen ist.

Unterwegs können die Wanderer an fünf Stationen regionaltypische und besondere Weine verkosten. Insgesamt werden ca. 25 verschiedene Weine vom Fürstlich Castell'schen Domänenamt, vom Weingut Brügel und Weinbau Meyer aus Castell-Greuth sowie von der Winzergemeinschaft Franken angeboten. Mit der an allen Weinständen angebotenen Weinbonuskarte (4 zahlen, 5 genießen) können neugierige Weinliebhaber die angebotenen Weine genießen. Dazu gibt es an jedem Stand passende kleine Leckereien wie Kochkäse, Häppchen mit hausgebeiztem Lachs, unterschiedliches Gebäck, Hausmacherwurst und ähnliches. Am Festplatz im Schlossgarten können verschiedene Grillspezialitäten, blaue Zipfel und anderes sowie Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde genossen werden. Daneben wird noch manch Selbstgemachtes angeboten.

Zur Unterhaltung spielen am Festplatz ab 15 Uhr die Rüdenhäuser Wengertsmusikanten auf. Am Schlossberg gibt es wie immer am Tag des offenen Denkmals die seltene Möglichkeit, den alten Treppenturm der ehemaligen Burg auf dem Schlossberg zu besteigen und die wunderbare Aussicht über das Vorland des Steigerwaldes zu erleben.

Die Wanderer, die Castell besser kennen lernen wollen, können an diesem Tag an verschiedenen Führungen durch den historischen Schlossgarten (14.30 Uhr), die Kirche (16.30 Uhr) und am Schlossberg (13 und 17 Uhr) teilnehmen. Der fürstliche Schlosskeller ist von 13 bis 17 Uhr offen und lädt zum Rundgang ein. Ein Besuch der Weinbauausstellung in der Museumsscheune hinter dem Rathaus lohnt sich ebenfalls. Die Casteller Vereine freuen sich auf viele Gäste aus nah und fern und hoffen auf schönes Wanderwetter.