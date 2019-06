Bummeln, Musik genießen, Leute treffen

Der Winkelmarkt in Schlüsselfeld ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis im Dreifrankeneck. Um 10.00 Uhr startet das Markttreiben rund um den Schlüsselfelder Marktplatz. Wie jedes Jahr erwartet die Besucher ein buntes und abwechslungsreiches Programm und viele Attraktionen.

Nach dem großartigen Erfolg im Vorjahr gibt es auch wieder eine Tombola mit tollen Preisen. Der Erlös geht zu Gunsten der Bürgerstiftung der Stadt Schlüsselfeld. Diese setzt sich für Bürgerinnen und Bürger ein, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind. Außerdem werden durch die Stiftung gezielte Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, sowie für soziale Projekte in Schulen, Kindergärten und Einrichtungen der Jugendhilfe gefördert.

Lose werden in der Hütte der Bürgerstiftung verkauft. Alle Gewinne können am Sonntag gleich mitgenommen werden. Hauptgewinne sind ein Reise-Gutschein des Reisebüros der Raiffeisenbank Ebrachgrund und ein Fahrsicherheitstraining des ADAC. Darüber hinaus winken viele weitere Preise.

Für die kleinen Marktbesucher ermöglichen die Pferdefreunde Schlüsselfeld Ponyreiten auf der Wiese am Stadttor. Unterhaltungsmusik mit "Who´s That" darf in Schlüsselfeld natürlich nicht fehlen. Bei der Johanniter Unfall Hilfe kann man Blutzucker, Blutdruck und Körperfett messen lassen. Die Begegnungsstätte "Unter den Linden" mit dem Second-Hand-Laden ist geöffnet. Ein buntes Kinderprogramm bietet die Diakoniestation DreiFrankenEck an ihrem Infostand. Wildes Bull-Riding für Jung und Alt, mit Prämierung der Tagesbestleistung, erleben die Gäste des Winkelmarkts bei Die Brille - Optik Amann. Die Stadtbäckerei Ley zeigt wieder beim traditionellen Live-Backen wie leckere Krapfen und Quarkbällchen hergestellt werden.

Am Sportheim des TSV Schlüsselfeld findet das 3. Schlüsselfelder Skulpturenschnitzen statt. Die Besucher können live die Entstehung des Schlüsselfelder Skulpturenpfades miterleben. Über zehn hochkarätige Kettensägekünstler lassen alte Sagen aus dem Steigerwald wieder auferstehen. Beim Speedcarving entstehen in 45 Minuten aus Stämmen Kunstwerke. Diese können am Sonntag um 17.00 Uhr am Marktplatz ersteigert werden. Gesägt wird ab 10.00 Uhr.

Freuen darf man sich auf den Auftritt der Tanzgruppe Grazie um 14.00 Uhr, darauf folgen um 15.00 Uhr die Happy Dancers und um 15.30 Uhr die Tanzgruppe X-Plosion. Erstmals wird die Bläserklasse der Grund- und Mittelschule Schlüsselfeld am Winkelmarkt auftreten. Sie wurde auf Initiative der Blaskapelle Elsendorf ins Leben gerufen und setzt sich aus zwölf Jungmusikern zusammen, die um 16.00 Uhr auf dem Marktplatz spielen.

Am Sonntag ist die Schlüsselfelder Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Die Autofahrer werden gebeten ihre Fahrzeuge auf den Parkplätzen an der Bamberger Straße, Am Brühl, oder am Bahnhof abzustellen. Die Werbegemeinschaft Schlüsselfeld, die den Winkelmarkt ausrichtet, freut sich auf zahlreiche Besucher.