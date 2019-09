Buchauer Holzofenbäckerei lädt ein

Die Buchauer Holzofenbäckerei bleibt auch weiterhin mit zwei Filialen im Kulmbacher Stadtgebiet vertreten. Für die vor kurzem geschlossene Verkaufsstelle im Einkaufszentrum "Fritz" eröffnet nun am kommenden Dienstag, 1. Oktober 2019, eine neue Filiale am EKU-Platz, Klostergasse 4.

"Sehr verehrte Kunden, wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass die Bauarbeiten in unserer neuen Filiale am EKU-Platz rechtzeitig abgeschlossen werden konnten und wir Ihnen in der nun etwas geräumigeren Filiale ab Dienstag, 1. Oktober, wieder zur Verfügung stehen. In der Eröffnungswoche bekommen Sie als kleines Dankeschön für Ihre Treue, bzw. als herzlich willkommene Kunden eine Ermäßigung von 15 Prozent auf unsere Produkte. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!", so Anette Grill aus der Geschäftsführung der Buchauer Holzofenbäckerei GmbH in Pegnitz.

Tradition und Innovation für dem Genuss

Seit mehr als 30 Jahren bäckt die Buchauer Holzofenbäckerei ihr fränkisches Holzofenbrot mit viel Erfahrung und besten Zutaten. Für die Herstellung der Holzofenbrote werden ausschließlich natürliche, hochwertige Rohstoffe wie das Jurakorn®-Brotgetreide aus spritzmittelfreiem und kontrolliertem Anbau verwendet. Hinzu kommt ein breites Sortiment an Gebäck und süßen Backwaren, die die Kunden sowohl in den Filialen, als auch an mobilen Verkaufsstellen erhalten. Die gemauerten und mit unbehandeltem Holz befeuerten Steinbacköfen garantieren den einmaligen Genuss der Produkte aus der Buchauer Holzofenbäckerei.