Brückleiner Kerwa

Wenn in Brücklein so ein bisschen ein heiterer und geschäftiger Ausnahmezustand herrscht, dann hat das seinen Grund: Es ist Kerwa. Für drei Tage, vom Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September 2019, gibt es nur dieses eine Thema, ein Spektakel, das weit über die Gemeindegrenzen hinaus Beachtung findet. Weil hier vor allem am Samstag Fans aus ganz Oberfranken kommen, um den Jahresauftritt der Kultband "Waldschrat" zu erleben, die ab 20 Uhr im Festzelt ihre unvergessenen Oldies in unvergleichlicher Manier und bestechender musikalischer Qualität präsentieren. Die fünf Musiker werden in Brücklein wieder für unbeschreibliche Stimmung sorgen, zumal die Band heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiert.

Zum Kerwaauftakt am Freitag um 19 Uhr steigt eine Partynacht mit "TUSH". Die Band verspricht "3 Decades of Classic Rock and more". Der Eintritt ist frei.

Das Sonntagsprogramm beginnt mit dem Familiennachmittag ab 14 Uhr, der besonders den Kids gefallen wird. Denn sie können sich am Spielmobil vergnügen oder neben dem alten Schulhaus auf dem Spielplatz herumtollen. Im Festzelt unterhält die Schorgasttaler Blasmusik. Der ideale Ort, um bei Kaffee und den selbstgebackenen Torten und Kuchen zuzuhören. Gegen 17 Uhr steigt dann das Fußball-Gaudispiel zwischen den Nachthemden und den Schlafanzügen.

Und dann zeigt ab 19 Uhr die Theatergruppe Brücklein ihre Künste: Mit der Komödie "Residenz Schloss & Riegel". Mit der Komödie "Residenz Schloss & Riegel" wollen die Hobby-Schauspieler, die viel Erfahrung aus über 20 Jahren Theaterleben mitbringen, ihr Publikum im Festzelt knapp zwei Stunden lang den Alltag vergessen lassen. Vorsitzender Alexander Jungwirth schwärmt von dem ungewöhnlichen Dreiakter, in dem sich zwei verurteilte Rentner in einer Seniorenresidenz wähnen und nicht im Gefängnis. "Das summiert sich zu einem unglaublich lustigen Spießrutenlauf, zu absurden Verwechslungsszenen und unvergesslichen Abenteuern hinter Gittern und mündet in einem grandios komischen Chaos", macht Jungwirth neugierig. Die Premiere ist unbedingt empfehlenswert, denn die achtköpfige Truppe - darunter die drei Neulinge Ramona Schmittgall, Klaus Waldmann und Celine Hofmann - wird wieder ihr ganzes Können aufbieten, um pointenreich ihre Zuhörer zu beglücken.

Bei der Brückleiner Kerwa hat auch die Bewirtung der Gäste Priorität. An allen drei Tagen werden sie mit fränkischen Spezialitäten verwöhnt, ein ganzes Heer von Bedienungen und Schenkern lässt keinen Hungern

oder Dürsten. Initiiert wird das Fest von der heimischen Feuerwehr, Vorsitzender Rainer Strobel hat die Regie und wird wie gewohnt einen reibungslosen Ablauf garantieren. Wer einmal bei der Brückleiner Kerwa war, kann das nur bestätigen.