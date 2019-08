Brauereifest der Privatbrauerei Schübel

Am kommenden Wochenende feiert die Privatbrauerei Schübel wieder ihr traditionelles Brauereifest auf dem Parkplatz in der Knollenstraße.

Festauftakt ist am Freitag, 16. August 2019, mit dem Bieranstich, den Bürgermeister Roland Wolfrum aller Voraussicht nach wieder mit einem Hammerschlag gekonnt ausführen wird. Danach wird ab 18.30 Uhr zu "Kunst und Klöß" eingeladen. Da sind Schlager der 50er und 60er Jahre zu hören, dabei als Karaoke, eine weltweit bekannte Freizeitbeschäftigung und ein Partyspiel aus Japan, bei der Mitspieler zum Instrumental-Playback bekannter Musikstücke live ins Mikrofon singen.

Karaoke wurde zuerst in den frühen 1970er Jahren in Japan betrieben und fand seither weltweite Verbreitung. Seit Mitte der 1990-er Jahre ist das Interesse an Karaoke auch in den deutschsprachigen Ländern stetig gewachsen. Einen weiteren Anstieg gibt es seit etwa Anfang 2000 durch Castingshows.

Am Samstag, 17. August 2019, steigt ab 18 Uhr ein "Fränkisches Sommerfest" mit der bekannten Band "Red Balloon". Mit Barbetrieb natürlich und "Happy Hour" zwischen 20 und 21 Uhr. Bei einer großen Verlosung sind zwei Rundflüge über Stadtsteinach, ein Besuch im Bayerischen Landtag und weitere Sachpreise.

Den Sonntag, 18. August 2019, wird der Musikverein Stadtsteinach ab 11 Uhr mit zünftiger Volksmusik einläuten und ab 11.30 Uhr lädt die Familie Reuther vom Ratskeller zu einem fränkischen Mittagessen ein.

Am Nachmittag gibt es ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen. Mit einem eigenen Programm wird die Faschingsgesellschaft Stadtsteinach bei den Kids für Unterhaltung sorgen und ab 16 Uhr findet das Brauereifest mit der Livemusik von "Klaus A.M." seinen Ausklang. An allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei. Rei.