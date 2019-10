"Böckschießen" im neuen Gewand

Ein knappes Vierteljahrhundert war das "Böckschießen" bei der Brauerei Haberstumpf im Bräustadl zu Haus. Nachdem "Bräu" Hans Wernlein die Entscheidung getroffen hatte, das "Böckschießen" nicht mehr bei sich im Bräustadel durchzuführen, wurden sehr schnell eine neue Location und auch ein neuer Veranstalter gefunden.

Kurzerhand haben sich die Protagonisten Jürgen und Nicolas Peter sowie Werner Reißaus - allesamt Hegnabrunner - gedacht: "Wir haben doch einen neuen Verein bei uns." Gemeint war der mittlerweile ein Jahr alte Brauchtums- und Dorfkulturverein "Hegnabrunner Moggerla". Der hat auch nicht lange gezögert und war direkt von der Idee angetan, die Veranstaltung bei sich durchzuführen. So wandert das "Bockschießen" jetzt also nach Neuenmarkt-Hegnabrunn. Ein neuer Name sollte trotzdem her. Daher nennt sich die Veranstaltung jetzt angelehnt an den Vereinsnamen "Moggerla-Treib"n".

Das Programm wird sich dadurch kaum ändern. Jürgen Peter wird sich als Hauptredner mit der großen Politik und dem Weltgeschehen auseinandersetzen. Werner Reißaus nimmt als "echter Franke" die Eigenheiten seines eigenen Dialekts aufs Korn und erzählt Anekdoten und Erlebnisse aus seinem Alltag. Nicolas Peter wird humoristisch durchs Programm führen und dabei den Blick durch die Region schweifen lassen aber auch das Geschehen in Deutschland und der Welt nicht außer Acht lassen. Angeblich haben die drei sogar einen politischen Stargast dabei - man darf sich überraschen lassen!

Mitglieder des Brauchtums- und Dorfkulturverein "Hegnabrunner Moggerla" wollen darüber hinaus noch mit lustigen "G'stanzln" zum Programm beitragen. Veranstaltungsort ist die Festscheune am "Kuhmannshof", Hegnabrunn 47 (Zugang vom Ehrenmal an der Kreisstraße).

Um 17.30 Uhr geht's los

Die Festscheune öffnet bereits um 17.30 Uhr seine Tore. Das "Moggerla Treib'n"-Derblecken startet um 19.19 Uhr mit dem Bieranstich von Bürgermeister Siegfried Decker.

Vorverkauf am 26. Oktober 2019

Karten gibt es im Vorverkauf am Samstag, 26. Oktober 2019, von 10 bis 12 Uhr im Foyer des Gemeindesaales Neuenmarkt.

Neu ist auch, dass mit dem Erwerb der Eintrittskarte gleichzeitig die Essenswahl zu treffen und zu bezahlen ist. Die Küche hat folgendes Angebot: Krenfleisch mit Kließ: 10,50 Euro. Räucherfleisch mit saurer Brüh und Kließ: 9,50 Euro. Kässpatzn mit Zwiebeln: 7,50 Euro. Im Ausschank sind die Biere der Kulmbacher Brauerei: Bockbier, Zoigl und Radler sowie alkoholfreie Getränke wie Limo und Wasser. Werner Reißaus