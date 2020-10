Gesundheit und Prävention sind und bleiben ein wichtiges Thema: Die Bad Kissinger Gesundheitstage stehen für ein vielfältiges Angebot an Themen rund um Gesundheit und Prävention. Denn Gesundheitsvorsorge betrifft jeden Einzelnen - gerade auch in Corona-Zeiten. "Die Messe wird in diesem Jahr ein anderes Gesicht haben als bisher", so die Projektleiterin Elisabeth A. Dichtl. "Mit der Durchführung wollen wir jedoch nicht nur das Bedürfnis der Besucher nach persönlicher Beratung und Information erfüllen, sondern auch einen Schritt in Richtung Normalität wagen."

Hygiene und Sicherheit

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Bad Kissinger Gesundheitstage, das in enger Abstimmung mit den lokalen Partnern und Gesundheitsbehörden erarbeitet wurde, umfasst eine Vielzahl an Maßnahmen. Der Gesundheitsschutz aller Messeteilnehmer hat dabei höchste Priorität, so die Veranstalterinnen. Die Besucher erwartet ein vielseitiges Sortiment rund um Gesundheit, Ernährung und Fitness. Es präsentieren sich 65 Aussteller mit Themen wie barrierefreie Umbauten, Hörsysteme, von Bio-Kräuterextrakten bis hin zu Dienstradmodellen. Auch Fachkliniken und Krankenkassen informieren über ihre Angebote und Dienstleistungen.

Messe-Highlights

In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Telemedizin wird am Samstag, 17. Oktober, eine Vortragsreihe zum Thema "Selbstbestimmt leben im Alter" gestartet. Thematisiert werden die Einsatzmöglichkeiten von Assistenzsystemen, barrierefreie Umbauten und deren Förderung sowie demenzsensible Architektur. Die aus TV und Medien bekannte Moderatorin Sophie Rosentreter kommt wieder auf die Bad Kissinger Gesundheitstage. Sie berichtet von der Demenz ihrer Großmutter Ilse und ihrem eigenen Weg, dieser Erkrankung mit neuem Verständnis zu begegnen.

Als neues Format wird am Sonntag, 18. Oktober, eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion stattfinden. Sie beschäftigt sich mit dem Thema "Welchen Einfluss haben Pandemien auf Gesundheit, Wirtschaft und soziales Leben?". Am Nachmittag erörtert eine Expertenrunde wie man einen "Herzinfarkt - erkennen, behandeln, vorbeugen" kann. Weitere Vorträge dazu vertiefen die Thematik. Ganz neu bieten die Bad Kissinger Gesundheitstage am Samstag, 17. Oktober, ein Aus- und Weiterbildungsforum an, auf dem sich Fach- und Hochschulen sowie Institutionen aus dem Gesundheitswesen mit verschiedenen Aus- und Fortbildungsangeboten präsentieren werden. Das Angebot richtet sich an die Schüler*Innen der Abschlussjahrgänge sowie Erwachsene, die sich in einem zwanglosen Rahmen über berufsbegleitende Lehrgänge informieren wollen.

Bestens etabliert hat sich die "JobBörse" für Gesundheitsberufe, die auch 2020 ein fester Bestandteil der Bad Kissinger Gesundheitstage ist. Die Besucher der Bad Kissinger Gesundheitstage können sich, ebenfalls am Samstag, 17. Oktober, auf drei attraktive Workshops freuen. Diese Workshops sind kostenpflichtig und finden im Hotel Kaiserhof Victoria statt, in unmittelbarer Nähe zur Messe.

Erlebnislesung

Im Anschluss an die Workshops findet die Erlebnislesung "Aufatmen im Café Zeitlos" mit dem bekannten Autor Rainer Haak statt. Das Kunstprojekt "Herzensangelegenheit" in Zusammenarbeit mit dem "Maltreff" der Offenen Behindertenarbeit (OBA), Lebenshilfe Bad Kissingen, unter der Leitung von Eva Feichtinger, ergänzt die diesjährige Veranstaltung. Das Kinderprogramm am Sonntagnachmittag ist ein wichtiger Bestandteil der Bad Kissinger Gesundheitstage. In diesem Jahr rollt der KiKiBu ein, mit einem tollen Programm aus Spiel, Spaß und Bewegung. Die Highlights und alle wichtigen Informationen zu Ihrem Messebesuch sowie die COVID-19-Richtlinien gibt es im Internet unter www.gesundheitstage-badkissingen.de

Die 23. Bad Kissinger Gesundheitstage finden vom 16. bis 18. Oktober statt. Nachdem der Förderverein Gesundheitszentrum e.V. die Gesundheitstage 22 Jahre lang organisierte, wird die kommende Veranstaltung durch die "Laboklin" GmbH & Co. KG durchgeführt.

Die dreitägige Veranstaltung mit großer Fachausstellung, etwa 60 Fachvorträgen zu verschiedenen Gesundheitsthemen und einem Aktivprogramm zum Mitmachen zieht jährlich Tausende von Besuchern an - nicht nur aus der Region, sondern auch aus den benachbarten Bundesländern. Der Besuch ist an allen Tagen kostenlos.red