Die erste Arbeitsplatz- und Ausbildungsmesse work@ludscht im September 2018 war ein voller Erfolg! Aufgrund des durchwegs positiven Feedbacks der beteiligten Unternehmen wie auch der Messebesucher sind nun alle Interessierten erneut zur zweiten work@ludscht am Samstag, 14. September 2019, ab 10 Uhr wiederum in der Hermann-Söllner-Halle Ludwigsstadt eingeladen.

23 Firmen stellen sich vor

Insgesamt 23 Firmen aus der Region stellen sich vor und präsentieren die beruflichen Perspektiven in Ludwigsstadt und der direkten Umgebung. Organisiert wird die Messe von der Stadt Ludwigsstadt mit ihrem City-Management, namentlich in Person von Bettina Frankerl vom Büro PLANWERK.

Ob Praktikum, Ausbildungsplatz oder Festanstellung - bei dieser Messe ist für jeden etwas dabei. Das gemeinsame Ziel von Stadt und ortsansässigen Unternehmen ist es, weitere Fach- und Arbeitskräfte nach Ludwigsstadt zu holen und in der Region zu halten. Bei der Arbeitsplatz- und Ausbildungsmesse sollen die unterschiedlichen beruflichen Perspektiven in und um Ludwigsstadt aufgezeigt werden. Dabei will man ganz bewusst nicht "nur" das Ausbildungsangebot in Ludwigsstadt sowie der angrenzenden Kommunen aufzeigen, sondern die "gesamten Facetten" eines Jobs.

Im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr haben alle Besucher/innen die Möglichkeit, sich auf dieser Messe ausführlich zu informieren und mit den Arbeitgebern in Kontakt zu treten.

Die Eröffnung und Begrüßung durch Ludwigsstadts Bürgermeister Timo Ehrhardt erfolgt um 10 Uhr. Auch in diesem Jahr wird es ein Unternehmensquiz mit attraktiven Preisen geben. Dabei locken "Rennsteigtaler" in Höhe von 100 Euro, 75 Euro und 50 Euro. Der gläserne Taler ist ein gemeinsamer Gutschein des Einzelhandels, der Dienstleister und Firmen der fränkischen Rennsteiggemeinden Ludwigsstadt, Reichenbach, Steinbach/Wald, Tettau, Teuschnitz und Tschirn. Mit dem Gutschein können die Kunden dort in vielen Geschäften einkaufen beziehungsweise Leistungen in Anspruch nehmen. Die Preisverleihung ist für 13.30 Uhr auf der Bühne in der Hermann-Söllner-Halle vorgesehen.

ffizielles Messe-Ende ist um 14 Uhr. Ab 15 Uhr ist wieder ein Get-together mit den Messeteilnehmern bei Kaffee und Kuchen in der Gaststätte der Hermann-Söllner-Halle.

Foodtruck RoundUp

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl aller Besucher bestens gesorgt. Der TSV Ludwigsstadt bietet - ebenfalls in der Gaststätte - Getränke sowie süße und herzhafte Snacks an. Neu ist, dass ab 13 Uhr bis in die Abendstunden hinein am benachbarten Schützenplatz das Foodtruck RoundUp stattfindet, durchgeführt vom Schützenverein Ludwigsstadt. Foodtrucks sind mobile Essenswägen, in denen Speisen vor Ort frisch zubereitet werden. Es handelt sich dabei um Fast Food beziehungsweise Street Food, das aber mit seiner Geschmacksvielfallt - von klassischer Hausmannskost bis zu exotischeren Spezialitäten - mit dem Angebot "normaler" Imbissbuden nichts gemein hat. Erstmals gastierten die originell gestalteten "rollenden Küchen" beim Herbstmarkt im Oktober 2017 in Ludwigsstadt, wobei sie - trotz ungünstigen Wetters - auf guten Zuspruch stießen.

Kommen Sie zur work@ludscht und informieren Sie sich darüber, welche vielfältigen beruflichen Möglichkeiten in Ihrer Region auf Sie warten! Der Eintritt ist frei. Kostenlose Parkmöglichkeiten finden sich im Umfeld der Halle. hs