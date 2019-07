Eine neue Generation von Kerwaburschen und -madla lässt seit 2012 die Kerwa in Lindau wieder aufleben. Man wollte die Kerwa wieder als jährlichen Treffpunkt der Dorfgemeinschaft einführen und so auch die junge Dorfgeneration ins Dorf- und Festleben mit einbinden. Traditionell wird der "Kerwasarg" mit den Versprechen des Vorjahres am Donnerstag ausgegraben, hier ist die Kerwajugend noch unter sich. Bereits am Freitag, 19. Juli, um 18 Uhr lädt der TDC Lindau in der Sporthütte zu beispielsweise Hax'n und Krenfleisch ein. Um zirka 18.30 Uhr wird es ein Gaudispiel zwischen Kerwasmaadla und -burschen geben.

Am Samstag, 20. Juli, ab 17 Uhr beginnt das Fest, das die Lindauer Jugend auf die Beine stellt: Neben Livemusik mit dem Duo "Jan und Angelika" werden auch selbstgemachte Pizza und Bratwürste angeboten. Für die Kleinen gibt es in diesem Jahr eine Hüpfburg, und um zirka 20 Uhr tritt die Tanzgruppe "Wild Cats" des TDC Lindau auf. Der Eintritt hierfür ist frei. Der Barbetrieb lädt die Gäste zu einer langen Nacht ein.

Am Sonntag klingt das Festwochenende mit dem traditionellen "Rumspieln" aus. Hier zieht die Dorfjugend mit Traktor und Musikanten von Haus zu Haus, tanzt vor jedem Haus und bekommt dafür Eier oder Geld. Am nächsten Tag findet das Eieressen statt und der Kerwasarg wird wieder eingegraben und wartet auf die Kerwa im nächsten Jahr. Mark Ständner