Es ist wieder soweit: Freiwillige Feuerwehr, Gesangverein "Fidelia" und die Ortsjugend von Kauerndorf laden vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 zu ihrer beliebten Kerwa in die Festhalle Schubert ein.Wie gewohnt wird wieder ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot geboten.

Der Startschuss für den Kerwa-Festbetrieb fällt am Donnerstag, 30. Mai, um 14 Uhr. Ab 18 Uhr ist zum traditionellen Haxenessen eingeladen. Die "Weizinger" sorgen wie im Vorjahr für zünftige Stimmung. Am Freitag, 31. Mai, ist ab 18.30 Uhr wieder zum Schaschlikessen eingeladen. Zirka ab 20 Uhr geht es heiß her, denn dann wird zu den Klängen der Band Franken-Top getanzt. Natürlich herrscht an diesem Abend auch Barbetrieb.

Am Samstag, 1. Juni, darf man sich ab 18.30 Uhr auf ein scharfes Highlight im kulinarischen Programm freuen: Krenfleischessen. Für jede Menge Spaß und tanzbare Melodien sorgt anschließend die Band "Edzerdla". Auch am Samstag ist die Bar geöffnet.

Am Sonntag, 2. Juni, hat die engagierte Ortsjugend wieder ihren großen Auftritt beim traditionellen Kerwa-Rumspielen. Um 10 Uhr findet ein Gottesdienst statt, anschließend trifft man sich zum Weißwurstfrühschoppen mit dem Musikverein Burghaig.

Nachmittags werden Kaffee und Kuchen serviert, musikalisch ausgestaltet durch Manfred Rosa. Für die kleinen Kerwa-Besucher wird wieder eine Hüpfburg aufgebaut.

An allen Kerwa-Tagen gibt es eine reichhaltige Auswahl an Brotzeiten und Leckeres vom Grill. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Die Kauerndorfer Kerwa erfreut sich seit ihrer Wiederbelebung im Jahr 2003 steigender Beliebtheit. Kein Wunder, schließlich liegt die Festhalle Schubert strategisch günstig am Radweg, wird also bei schönem Wetter von vielen Ausflüglern und Radfahrern frequentiert, außerdem ist das Festgelände schön ruhig gelegen, so dass Eltern ihre Kinder beruhigt herumtollen lassen können, während sie sich die zahlreichen Kerwa-Spezialitäten schmecken lassen.