Sie gehört zweifelsohne zu den traditionsreichsten Veranstaltungen in Kulmbach: die Blaacher Kerwa. Neben dem Radfahrtag der ATS Radrennabteilung locken vom 28. bis 30. Juni drei musikalische Highlights mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm.

"Austria-Feeling" mit ÖDrei

Am Freitagabend startet die Blaicher Kerwa mit ÖDrei, der Unplugged-Austria-Band um den Langenstädter Frank Hofmann (Gitarre und Gesang), der vielen Besuchern des Altstadtfestes durch seine Auftritte mit Short & Painless oder durch den Austria Liederabend im Museum bekannt sein dürfte. ÖDrei sind außerdem Holger Höhn (Percussions und Gesang) und Uli Strömsdörfer (Klavier und Gesang).

ÖDrei bieten das Beste aus 40 Jahren Austropop und das ganze unplugged - "obgstöpselt", wie der Oberfranke sagen würde. Neben Songs von STS, Georg Danzer, Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros präsentiert ÖDrei auch die aktuellen Songs von Andreas Gabalier. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Am Samstag ab 17 Uhr bestreiten die Musiker der School of Music unter der Leitung von Martin Köhlerschmidt und seinen Lehrerkollegen das musikalische Abendprogramm. Das musikalische Spektrum reicht von Klassik über Pop bis Rock. Zum Abendprogramm gehören Einzelbeiträge, Ensembles vom Instrumental-Duo bis zur Rockband. Beginnen werden die jüngsten Altersgruppen ab sieben Jahren. Die ältesten Musikschüler sind um die 50, also im besten Alter für gut gemachte Rockmusik. Die Biergartenbesucher dürfen sich auf Interpretationen von Andreas Bourani, Sportfreunde Stiller, REM, Coldplay, Green Day oder Ed Sheeran freuen. Der Eintritt ist frei.

Radfahrtag des ATS zur Kerwa

Der Radfahrtag am Sonntagvormittag gehört seit Jahren zum festen Bestandteil der Blaicher Kerwa und natürlich der Kulmbacher Radfahrsaison. Organisiert von der ATS Radfahrabteilung, treffen sich die Pedes-Begeisterten zwischen 7.30 und 10 Uhr im Mönchshof-Biergarten und starten von hier aus zu ihrer Tour. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern ums Mitmachen. Jeder Teilnehmer nimmt an einer Verlosung teil und hat so die Chance, einen der vielen, von der Kulmbacher Brauerei gestifteten Preise, zu gewinnen. Die Preisvergabe findet um 13 Uhr auf der Bühne im Biergarten statt. Der Biergarten ist am Sonntag ab 9 Uhr geöffnet.

Moonlight-Serenade

Musikalisch bietet der Kerwa-Sonntag ein absolutes Highlight. Mit dem Jubiläumskonzert der Moonlight-Serenade, zum 25-jährigen Bestehen des Bayerischen Brauereimuseums, sorgt die Old Beertown Jazz Band aus Kulmbach zusammen mit Micha Winkler´s Hot Jazzband aus Dresden für einen echten Hörgenuss. Die Location 2019: Einmal mehr der Innenhof vor dem ehemaligen Sudhaus, direkt neben der heutigen Gläsernen Brauerei am Bayerischen Brauereimuseum. "Wir haben hier eine ausgezeichnete Akustik und durch die umgebenden rustikalen Mauern, dem Blick auf das alte und das neue Sudhaus, können wir den Gästen ein ganz besonderes, ein ausgefallenes Ambiente bieten", so Conny Fischer-Andreassohn von der Old Beertown Jazzband. Auch Michael Winkler und seine Dresdner Kollegen von Micha Winkler´s Hot Jazz Band freuen sich schon auf diesen Gig. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf und an der Abendkasse 20 Euro. Karten gibt es an der Museumskasse in den Museen im Kulmbacher Mönchshof, der Geschäftsstelle der Bayerischen Rundschau, Kressenstein, und in der Zentralplatz Apotheke in Kulmbach.

Fränkische Schmankerl

Der Klassiker darf zur Blaicher Kerwa auf gar keinen Fall fehlen: Bratwürste nach Sauermann´s Art, eingezwickt in einen Kulmbacher Bratwurststollen, mit Anis gewürzt. Außerdem sind Steaks am Stand im Biergarten erhältlich. Dazu gibt es Museumsbier und Gartenweizen frisch vom Fass und Mönchshof-Biere von der Kulmbacher Brauerei.