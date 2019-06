Altstadtweinfest in Prichsenstadt

Nachtwächter sind von gestern? Von wegen! Sie sind ein Teil der fränkischen Folklore und sehr populär Und, wo passen die Männer in Wams, Kragen und Mantel gehüllt hin? Natürlich in ein richtig fränkisches Fachwerkdorf, das zudem eine Nachtwächtertradition pflegt: Nach Prichsenstadt mit seinen wehrhaften Türmen und malerischen Fachwerkhäusern.

In diesem herrlichen Ambiente aus putzigen Häuschen findet das 43. Weinfest statt. Von Samstag, 21. , bis Montag, 24. Juni, sind alle Freunde, Kenner und Genießer, herzlich eingeladen, das mittelalterliche Städtchen zwischen Main und Steigerwald wieder oder neu kennen- und lieben zu lernen, die Atmosphäre sowie die Gaumenfreuden zu genießen, Winzer, Wirte und Metzger verwöhnen die Gäste mit edlen Weinen und vielen Leckereien. Wer will, dreht mit dem bereits erwähnten Nachtwächter eine Runde - er verkündet, "was die Stund geschlagen hat."

Ganz besonders freuen sich die Beteiligten über die Auszeichnung von "WEIN.SCHÖNER.LAND" Franken, bei der das Fest in Prichstenstadt erneut zu einem der schönsten Weinfeste Frankens gewählt wurde. Die Flaniermeile zieht sich vom bekannten Westtor in Prichsenstadt durch die Luitpoldstraße zum markanten zentral gelegenen Stadtturm, von dort über den Karlsplatz und durch die Schulinstraße - hier heißt es sehen und gesehen werden. Weinprinzessin Yvonne I. sowie die örtlichen Winzer bieten ihre fränkischen Weine aus der Lage Prichsenstädter Krone an. Hier werden auch Kenner auf ihre Kosten kommen: Bei Bioweinen von modern und leicht über Pet Nat zu Orange und Barrique, Weincocktails, regionaler Erdbeerbowle, fränkischen Seccos und vielem mehr lässt sich wunderbar genießen.

Wer an Hintergrundwissen Interesse hat oder Weinberge genießen möchte, wird bei der Weinbergsführung mit Weinkostproben am Samstag ab 16 Uhr auf seine Kosten kommen. Warme und kalte Speisen von regionalen Köstlichkeiten - wie Bratwurst, Gerupfter, Winzerpfanne oder Knochenschinken sowie fränkischen Braten bis hin zu mediterranem Genuss bei Flammkuchen und original italienischer Pizza oder Sommelier-Burger als internationale Highlights - bilden die Grundlage für das Schmecken und Genießen der großen Auswahl an köstlichen Weinen. Besonderes Highlight ist die Musikvielfalt, die für Stimmung und angenehme Atmosphäre sorgt. Bei zwei Bands auf zwei Bühnen ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. In diesem Jahr ist Partyalarm mit "Die Stammheimer" am Freitag und "BlechBlasn" am Samstag. Die Kultklassiker "The Jets" am Freitag sowie "Wirsching & Krauts" am Montag werden sicher die Bühne zum Beben bringen und viele Fans finden. Am Sonntag wird ein bunt gemischtes Programm angeboten - Blasmusik und am Abend Partyfeeling mit "2gether". Auch für die kleinen Gäste ist gesorgt, die Kinder können sich an der Kaffeebar des Kindergartens am Sonntagnachmittag schminken lassen und dürfen sich auf ein paar Überraschungen freuen.

Start ist am Freitag, 21. Juni, 19 Uhr; Samstag, 22. Juni beginnt der Festbetrieb ab 14 Uhr; Sonntag, 23. Juni, um 11 Uhr mit einem Festgottesdienst am Karlsplatz und Montag, 24. Juni, 19 Uhr. red/Anja Vorndran