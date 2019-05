Altenkunstadter Schützenfest

Die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft lädt wieder zum beliebte Schützen- und Volksfest am Samstag, 1. Juni, und am Sonntag, 2. Juni, ein. Besucher dürfen sich auf zünftiges Treiben für Jung und Alt und so manches musikalische wie auch kulinarische Schmankerl freuen.

Traditionsreiches Fest

Mit der zweitägigen Fete will man gemeinsam auf dem Schützenfest auf eine lange Tradition zurückblicken. So galt das Fest zusammen mit der Kirchweih am zweiten Juli-Wochenende lange Zeit als das gesellschaftliche Ereignis in der Gemeinde.

Mit Ausflügen, Wanderungen und vielfältigen Aktivitäten bereichern die Schützen das eigene Vereinsleben wie auch den Veranstaltungskalender der Gemeinde. Jedes Jahr bieten sie interessante Aktionen rund um den Schießsport an. Angebote, die bei den jungen Bürgern sehr gut ankommen.

Attraktives Festprogramm

Für das Schützen- und Volksfest am Wochenende hat das Führungsteam der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft mit 1. Schützenmeister Alexander Fürst an der Spitze ein attraktives Programm auf die Beine gestellt. Wie in den Vorjahren wird auf dem Gelände der Grundschule an der Baiersdorfer Straße gefeiert. Los geht es am Samstag, 1. Juni, mit der Abholung der Schützenkönige. Treffpunkt hierfür ist um 14.30 Uhr am Schießhaus. Um 18.30 Uhr sind dann die Bürgermeister und Gemeinderäte an der Reihe, wenn vor dem Rathaus die Bayernhymne und die deutsche Nationalhymne verklungen sind, werden die Verantwortlichen der Kommune zusammen mit den Schützen in Richtung Festplatz ziehen. Auf dem Weg dorthin machen sie am Ehrenmal Halt, um der in den beiden Weltkriegen gefallenen und vermissten Vereinsmitglieder zu gedenken und für sie einen Kranz niederzulegen. Um 19 Uhr erfolgt der Bieranstich - hiermit gilt dann das Altenkunstadter Schützen- und Volksfest offiziell als eröffnet. Die Preisverteilung im Rahmen der Ortsmeisterschaften für Vereins- und Hobbyschützen steht im Mittelpunkt des Unterhaltungsabends um 19.30 Uhr. Für stimmungsvolle Rhythmen sorgt bis 23 Uhr die Band Miscellaneous. Der Festsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr wird der Mittagstisch serviert. Beim Familiennachmittag um 14 Uhr können sich Besucher mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Mädchen und Jungs bis zwölf Jahre erhalten von den Schützen einen Gutschein für eine Bratwurst und ein Getränk. Höhepunkt und zugleich Abschluss des diesjährigen Schützen- und Volksfestes bilden von 17 bis 22 Uhr die Preisverteilung für das Hauptschießen, die Scheibenübergabe und natürlich die feierliche Königsproklamation.