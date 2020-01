Allianz-Generalvertretung in neuen Räumen

Die Generalvertretung der Allianz ist von Schmeilsdorf nach Schwarzach umgezogen - in die Räumlichkeiten der ehemaligen Raiffeisenbank. Hanspeter Schwander, der auf mehr als dreißig Jahre Erfahrung im Versicherungswesen zurückblicken kann, bekommt Unterstützung von seinem Sohn Tim.

Tim Schwander absolvierte bereits 2007 im Büro des Vaters eine Ausbildung. Dann entdeckte er die Welt und arbeitete fast neun Jahre am Hauptsitz der Allianz in der Schweiz. Dort absolvierte Tim Schwander zwei Studiengänge im Dualen System und ließ sich zum eidgenössischen Diplom-Betriebsökonom und zum Bachelor in Betriebsökonomie ausbilden. Seit letztem Jahr ist Tim Schwander wieder zurück in der fränkischen Heimat und unterstützt seinen Vater im der Allianz-Generalvertretung.

Zum Umzug von Schmeilsdorf nach Schwarzach laden Tim und Hanspeter Schwander alle Versicherten und Interessierte am 4. Januar 2020 ab 10 Uhr ein. Für lukullische Genüsse ist gesorgt, auch Live-Musik wird es zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten geben.

In Zukunft möchten Hanspeter und Tim Schwander Privatleuten und gewerblichen Interessenten optimierte Versicherungs-, Vorsorge-, Anlage- und Finanzierungskonzepte anbieten.

Bürozeiten:

Montags bis mittwochs von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 15 Uhr bis 17 Uhr, donnerstags von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 15 Uhr bis 18 Uhr sowie freitags von 8 Uhr bis 14 Uhr und nach Vereinbarung. Online-Termine kann man auf www.allianz-schwander.de buchen.