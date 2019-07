Allee-Weinfest Fischer in Wiesentheid

Bereits zum 34. Mal lädt die Familie Fischer in Wiesentheid vom 12. bis 15. Juli zum zauberhaften Allee-Weinfest ein. Edle Weine, Sommercocktails, ein fantastisches Essensangebot, gute Musik und romantische Atmosphäre machen das Weinfest im Weingut Fischer für Gäste aus nah und fern zu einem Höhepunkt im Festkalender .

Die Gäste sitzen zwischen Pagodenzelten, unter schönen Bäumen, mit Blick auf den Kirchturm oder im Rotweingarten und lauschen in netter Gesellschaft tollen Bands auf der Bühne - so lässt es sich hervorragend genießen.

Und Genuss bieten nicht nur die ausgezeichneten Weine und Brände des traditionsreichen Weinguts Fischer, sondern auch die kulinarische Auswahl: Zwischen Schweinebraten, gebratenem Lachfilet oder Garnelen, Schupfnudeln, Burgerspezialitäten und Hähnchenspieß, aber natürlich auch Bratwürsten, Steaks und mehr fällt die Auswahl schwer. Gut, dass bei Familie Fischer gleich vier Tage lang gefeiert wird!

Am Freitag, 12. Juli, hält die Band "Fun Musik" ab 19 Uhr, was ihr Name verspricht. Die Musiker von "Overdrive" sorgen am Samstag, 13. Juli, für beste Stimmung. Am Sonntag, 14. Juli, ist Alleinunterhalter Helmut ab 11 Uhr für die Musik zuständig und am Abend gibt ab 18 Uhr "Tequila" Vollgas. Melly & Clyde sorgen am Montag, 15. Juli, ab 19 Uhr für einen furiosen Weinfestausklang. Der Festbetrieb beginnt übrigens jeweils eine Stunde vor dem musikalischen Programm.

Thomas Fischer, der das 1948 gegründete Weingut in dritter Generation führt, bietet dieses Jahr am Weinfestsonntag ab 14 Uhr ein Kinderprogramm an. Die jüngsten Besucher dürfen sich nicht nur auf einer Hüpfburg austoben, sondern sich auch professionell und kostenlos schminken lassen.

Schon heute freut sich Thomas Fischer mit seiner Familie und Team, die Gäste begrüßen zu dürfen: "Erleben Sie das tolle Sortiment unseres Weinguts und haben Sie viel Spaß!"red/lni