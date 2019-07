Am Donnerstag, 25. Juli, geht es wieder los. Dann heißt es in Forchheim "Alla Dooch Annafest!" Im Kellerwald findet das Volksfest mit der einzigartigen Stimmung statt. 80 Schausteller, 23 Fest-Wirte, unzählige Kellner, das Rote Kreuz, die Arbeiter Samariter, die Sicherheitsleute vom SDN und die Stadt Forchheim haben auch dieses Jahr wieder ein starkes Annafest auf die Beine gestellt, damit der Besucher ausgelassen und entspannt feiern kann.

Den Anfang macht am Donnerstag um 11 Uhr die traditionelle Schlachtschüssel. Am Freitag eröffnet Forchheims Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein um 17 Uhr offiziell am Schindlerkeller mit dem Bieranstich die Kirchweih.

Am Samstag beginnt um 15.30 Uhr der Annafest-Zug. Vom Rathaus geht es hinauf zum Kellerberg. Zu bestaunen sind vor allem die wunderschönen Trachten.

23 Keller bieten hier einen schönen Platz zum Feiern und Genießen ein.

Dienstag, 30. Juli, ist Kindertag und ein Highlight für die ganze Familie.

Die Bierkeller sind täglich von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Festbeginn ist ab 13 Uhr. Was unbedingt neben dem kühlen Bier, den fränkischen Spezialitäten und den guten Freunden und Bekannten noch zum Annafest dazugehört, ist eine mitreißende Musik.

Kommen Sie nach Forchheim, feiern Sie mit - erleben Sie eine ausgelassene, gemütliche und familiäre und gleichzeitig weltoffene Stimmung auf dem Annafest.