Adventsmarkt in Bad Staffelstein

Endlich ist es wieder so weit. Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein zieht durch die Luft. Dazu bunte Lichterketten, traditionelles Handwerk und verschneite Verkaufsstände mit viel Atmosphäre. Es sind Wochen, in denen Bräuche eine große Rolle spielen, eine Zeit besonderer Stimmung, der Besinnung und auch der Hektik. Doch woher kommt der Name "Advent"?

Der Ursprung von "Advent"

Der Name Advent kommt vom lateinischen "adventus", was mit "Ankunft" übersetzt wird. Diese meint die Ankunft Jesu Christi. Deshalb bereiten sich die Christen in dieser Zeit auf das Hochfest der Geburt des Jesus von Nazaret, die Menschwerdung Gottes, vor: auf Weihnachten. Dem Weihnachtsfest gehen vier Adventssonntage voraus und mit dem ersten Adventssonntag beginnt zugleich das neue Kirchenjahr. Der Advent erinnert in einem zweiten starken Akzent auch an die Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi. In seinem Ursprung entsprach der Begriff "Advent" dem griechischen Begriff "epiphaneia" (Erscheinung) und meinte die Ankunft, Anwesenheit beziehungsweise der Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen oder Kaisern. Die Christen übernahmen diese Bezeichnung, um damit ihre besondere Beziehung zu Jesus Christus auszudrücken.

Bedeutung der Adventszeit

Die Adventssonntage bieten die optimale Gelegenheit, sich mit der ganzen Familie zu treffen und sich über das auszutauschen, was in der letzten Zeit passiert ist und was einen beschäftigt. Man kehrt ein, macht es sich in den heimischen vier Wänden gemütlich. Die Familie, Freunde und Bekannte kommen zusammen, man tauscht sich aus, erzählt sich Geschichten, man wächst zusammen.

Weihnachts- und Adventsmärkte erfreuen Menschen in der vorweihnachtlichen Zeit und verkürzen das Warten bis Heiligabend. Schon früher gab es an den Weihnachtsbuden Handwerkskunst, Lebkuchen und allerlei Unterhaltung - Traditionen, die noch heute fortdauern.

Erster Adventsmarkt in Staffelstein

Zusammen mit den Kirchen, der Gastronomie und dem Einzelhandel geht die Stadt Bad Staffelstein mit dem gleichnamigen neuen Konzept "Gemeinsam in den Advent".

Durch die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Partner ist ein ausgesprochen vielfältiges Programm entstanden. So wird der erste Bad Staffelsteiner Adventsmarkt ein Wochenende zum Freuen, Staunen und Genießen, das wunderbar auf die kommende Weihnachtszeit einstimmt.

Krippenweg durch die Altstadt

Gemeinsam mit der Adam-Riese-Werbegemeinschaft gestaltet die Kulturinitiative (KIS) Bad Staffelstein den ersten Krippenweg. Die Krippen werden in den Schaufenstern der Bad Staffelsteiner Geschäfte zu sehen sein. Kirchenkrippen gibt es in der katholischen Kirche St. Kilian, in der Annakirche und in der Evangelischen Dreieinigkeitskirche zu besichtigen.

Adventsaktionen der Geschäfte

Am Freitag, 29. November, und Samstag, 30. November, gibt es zudem verschiedene Aktionen der Geschäfte anlässlich des ersten Adventsmarktes. Zahlreiche Geschäfte haben sogar bis 20 Uhr geöffnet.