Adventsbasar in Großlangheim

Wie soll es anders sein? In Großlangheim beginnt der Advent traditionell mit einem liebevoll arrangierten Adventsbasar am 1. Adventssonntag rund um die Jakobuskirche. Am 1. Dezember kommt von 11 bis 18 Uhr ein jeder Besucher in Vorweihnachtsstimmung - dafür sorgen ein großartiges Rahmenprogramm und zahlreiche Stände.

Etliche Selbsterzeuger werden an dem Sonntag ihre Stände und Verkaufswagen in Großlangheim aufbauen. Sie bieten Produkte aus Hof, Stall und Garten, Eingemachtes, Marmeladen und Gelees, Suppen, Schnäpse und Liköre, Fischprodukte, Honig, Wela, Produkte aus Kiwi, Leckeres aus Aronia, kunstvoll gebastelte Advents- u. Weihnachtsartikel, Adventskränze und Adventsgestecke. Kurzum: Es gibt kaum etwas, das es nicht gibt.

Wer Zuhause stumpfe Messer und Scheren in der Schublade liegen hat, sollte diese übrigens unbedingt einpacken, denn auch ein Messerschärfer wird vor Ort sein.

Waffeln und Plätzchen

Hunger und Durst muss auf dem Markt natürlich niemand erleiden. Es gibt Kaffee, Kuchen, Glühwein und Kinderpunsch. Außerdem zieht der Duft von Waffeln und Plätzchen durch die Luft. Wer es lieber deftig mag, bekommt Bratwurst, Currywurst und leckere Kürbissuppe. Auch alkoholische und alkoholfreie Getränke sind im Angebot.

Nicht versäumen sollte man einen Besuch im Rathaus. Dort gibt es im Erdgeschoss die Ausstellung "Alles Rübe - oder was" zu sehen, die der Ortsverschönerungsverein und die "Langemer Gartenzwerge" zusammengetragen haben. Einen Stock höher warten Blumen und Pflanzen.

Im und am Jakobushaus verkauft der "Eine Welt-Laden" seine Waren.

Eine Einkehr in die Kaffeestube ist ab 13 Uhr möglich. Dort warten leckere, selbst gebackene Torten und Kuchen, Plätzchen, Glühwein und Pflaumenwein.

Im Mehrgenerationentreff stößt man auf Holz-Deko-Artikel und im VG-Hof dreht für die Kleinen "Tante Dorles Eisenbähnle" seine Runden.

Musik rund um die Kirche

Unter dem Motto "Kindern ein Lächeln schenken" gibt es auch in diesem Jahr ein großes musikalisches Benefiz-Programm während des Adventsbasars. Nach dem großen Erfolg des neuen "Großlangheimer Advent" letztes Jahr hat sich die Gemeinde als Marktbetreiber wieder die Großlangheimer Sängerin und Musikerin Petra Sterk ins Boot geholt, die einmal mehr zusammen mit den Chören des Gesangvereins, den Langermer Musikanten, der Schülerband der staatlichen Realschule Kitzingen, "the famous inofficials", sowie ihren eigenen Musikschülern und Solisten eine musikalische Einstimmung auf den Advent und Weihnachten gibt.

Über den ganzen Nachmittag verteilt sind es drei Konzerte - angefangen um 14 Uhr stimmgewaltig mit den Chören des MGV, um 15.30 Uhr das Jugendkonzert "kids für kids" und abgerundet wird das Ganze ab 17 Uhr mit "swinging christmas" der Langermer Musikanten draußen am Glühweinstand.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, eingehende Spenden werden der Initiative "Kinder ein Lächeln schenken", dem ökumenischen Projekt von Pfrarrer Gerhard Spöckl der St. Hedwig-Gemeinde Kitzingen und Astrid Glos von der evangelischen Kirche Kitzingen, übergeben. lni