Adelgundis Kirchweih

Der scharlachrote Krebs auf dem Buch in ihrer Hand und das Äbtissinnengewand machen die heilige Adelgundis, die Helferin bei Krankheit und Todesgefahr, unverkennbar. Auf dem Staffelberg wird die Gründerin des Doppelklosters Maubeuge seit Jahrhunderten ganz besonders verehrt.

Stadtpfarrer Georg Birkel hält den Festgottesdienst zu Ehren der heiligen Adelgundis in der Staffelberg-Kapelle am Sonntag, 26. Januar, um 9 Uhr. Die Adelgundisfeier ist kein Gottesdienst wie jeder andere.

Besonderes Adelgundiswasser

Es ist stets ein erhebender Moment, wenn Pfarrer Birkel die kleine silberne Statue aus dem Jahre 1660 mit der Reliquie der heiligen Adelgundis in das Wasser taucht und es so zu Adelgundiswasser weiht. Gläubige schreiben im frommen Vertrauen dem kostbaren Nass eine wohltuende und teils gar heilende Wirkung zu. Viele Festgäste, die am Sonntag auf Frankens steinerne Krone pilgern, bringen kleine Fläschchen mit, um sich etwas von dem Wasser mit nach Hause zu nehmen. Zu diesem Ehrentag singen die Gläubigen zu Ehren der Heiligen ein ganz besonders Lied. "Gegrüßt sei tausendmal , gelobt sei ohne Zahl, Sankt Adelgundis! Wollst uns Patronin sein, schütz die Gemeinde dein, Sankt Adelgundis!", gesungen nach der Melodie von Maria Himmelsfreud. Drei Strophen hat das Preislied, das in keinem Gotteslob zu finden ist.

Nach dem Gottesdienst laden die Staffelberg-Klause, das Gasthaus Zur schönen Schnitterin in Romansthal und das Bräustübla in Loffeld zum weltlichen Feiern ein. Die umliegenden Gasthöfe erweitern ihre Speisekarte zur Adelgundisfeier um regionale Schmankerl.

Über die Entwicklung der Adelgundisverehrung auf dem Staffelberg gibt es keine geschichtlichen Unterlagen. Es ist jedoch bekannt, dass das Heiligtum sich im Mittelalter zu einem Wallfahrtsort entwickelte, der seine Anziehungskraft bis nach Thüringen und in die Region von Fulda reicht und, dass die Vorgängerin der heutigen Kapelle im Bauernkrieg 1525 zerstört wurde.

Die Bauern aus den umliegenden Dörfern Horsdorf, Loffeld und Romansthal haben 1651 dem Staffelsteiner Pfarrer Jakob Winkelmann ihre tatkräftige Mithilfe zum Wiederaufbau der Ruine versprochen. Da sie dieses Versprechen auch einhielten, konnte bereits 1653 der Bau fertiggestellt werden. Geweiht wurde die heutige Kapelle am 8. Juli 1654 von dem Würzburger Weihbischof Melchior Söllner, der den berühmten Ausspruch tat: "Dieser Berg ist ein heiliger Berg. Ich bin nicht würdig, ihn mit Schuhe zu besteigen". Er soll den Berg barfuß bestiegen haben.

Heute ist die Adelgundiskapelle keine Wallfahrtsstätte mehr. Der Staffelberg aber zieht immer noch die Massen an. Die Zahl der Wanderer oder Mountainbiker lässt sich kaum überblicken. Auf den "Berg der Franken" führen viele Wege. Die Bekanntesten dürften die vom Wanderparkplatz Romansthal oder vor Vierzehnheiligen sein. Etwas anstrengender ist die Route von Bad Staffelstein oder Stublang.