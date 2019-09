Das Bierdorf Weißenbrunn feiert von Donnerstag, 19., bis Montag, 23. September, das Kirchweihfest in Gedenken an die Einweihung der Dreieinigkeitskirche. Unter dem Motto "A Kerwa wie früher" bietet die Kirchweihgesellschaft (KWG) in Zusammenarbeit mit Vereinen und der Gemeinde ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm.

"A Kerwa wie früher" heißt traditionelle Trachten mit Festzug, Blasmusik und Plantanz. Das Rahmenprogramm ist vielseitig. Vom Mädchenflohmarkt am Samstag ab 14 Uhr im Paradies über die Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr (ehemaliges Brauereigelände) bis hin zum bunten Markttreiben rund ums Paradies am Sonntag um 10 Uhr sowie eine Oldtimerschau des Oldtimerclub Kronach und ein offenes Schleppertreffen.

Es wird ein Kaleidoskop an Kunst und Kultur, kulinarischen Köstlichkeiten, Gemütlichkeit und Frohsinn mit Spaß- und Unterhaltungswert geboten, das seines Gleichen in dieser geballten Fülle sucht. Schlachtschüssel und andere Kerwa- Spezialitäten sollen die Besucher ab Donnerstag in den Wirtshäusern auf die Kerwa einstimmen und Appetit auf mehr machen.

Im Paradies wird die Kerwa m Donnerstag ab 18.30 Uhr mit einer Kirchweihandacht und dem Kerwa ausgraben mit Schlüsselübergabe an Kerwa- Bürgermeister David Gödel, Bieranstich und Tänzen der KWG zu Klängen des Musikvereins Weißenbrunn eröffnet. Am Freitag ab 22 Uhr wird ein Feuerwerk das Paradies erleuchten.

Am Samstagvormittag zieht der Musikverein mit Ständela durch das Dorf. Am Nachmittag stehen Tänze und Gaudi an. Ab 18.30 Uhr spielen die "Hot Rockin Blackbirds" mit "Rockabily in Paradise" auf.

Das Sonntagsprogramm beginnt schon um 6 Uhr morgens mit einem klassischen Flohmarkt Ein erster Höhepunkt wird der Festgottesdienst um 9 Uhr in der Dreieinigkeitskirche unter Mitwirkung des Musikvereins, der KWG und Solistin Carina Holzmann.

Festzug durch das Bierdorf

Und gegen 13.15 Uhr wird sich der große Festzug als ein Höhepunkt der Kerwa mit Musikbegleitung durch das Bierdorf bewegen. Zwischenstopp wird bei der "Jungfernkättl", jenem steinernen Denkmal, das zum Wahrzeichen Weißenbrunns wurde, eingelegt. Dort wird aus der Brust der "Jungfernkättl" der beliebte Gerstensaft der das Bierdorf als solches bekannt machte, in Strömen fließen. Eine einzigartige Geste der KGW die dem Publikum eine Kostprobe des edlen Gerstensaftes reicht. Nachher können sich Jung und Alt im Paradies an Tanz, Musik und Spiel erfreuen. Ab 15.30 Uhr wird "Bräidlabraad" gespielt. Das sind verschiedene Würfelspiele mit Schätzfragen gespickt.

Neben all diesem Vergnügungs- und Unterhaltungsprogramm sollte man nicht vergessen, dass das Kirchweihfest eigentlich als Dank und Gedenken an die Errichtung und Weihe der ehrwürdigen Dreieinigkeitskirche ist. Die Chronik gibt ausführliche Beschreibungen vor allem über die Bauphasen in den Jahren 1698 und 1780/1785, von Bauphase zwei wird in den Jahren zwischen 1780/1785 bis 1905/1906 gesprochen und die wesentlichste Umgestaltung fand ab 1905/1906 statt, hierbei erhielt die Kirche ihr heutiges Aussehen. Mit dem Bau der Sakristei verschwand auch der Zugang zur ehemaligen Herrschaftsloge. 1957 gab es nochmals eine Renovierung. Eines der Schmuckstücke, dieser ohnehin reichlich mit wertvollen sakralen Erinnerungen gezierten Kirche, ist das Altarbild mit einer Szene aus dem Johannesevangelium.

Die Kirchweihgesellschaft sorgt an allen Abenden für eine stimmungsvolle Lichtsymphonie im Paradies und lädt zu allen Festtagen herzlich ein. eh