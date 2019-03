9. Schultütenparty in Coburg

Auch in Sachen Schulanfang spielen Neuheiten und Trends neben guter und richtiger Ausrüstung eine große Rolle. Darum widmet das Citymanagement der Stadt Coburg bereits zum neunten Mal diesem Thema eine eigene Ausprobiermesse.

Messe zum Anfassen und Mitmachen

Am 10. März können sich Kinder, Eltern, Paten und Großeltern von 10 bis 16 Uhr wieder umfassend informieren und ausprobieren, was im Herbst für den Schulstart trendy, wichtig und richtig ist. Im Kongresshaus Rosengarten in Coburg kann man alle Schulranzen, Rucksäcke, Schultüten, Spiele und etliches Zubehör nicht nur ansehen, sondern auch gleich ausprobieren.

Großen Anklang fand diese informative Verkaufs-Ausstellung schon in den vergangenen Jahren. Anfassen und Mitmachen wird auf dieser Messe für ABC-Schützen und Grundschulkinder ganz groß geschrieben. Mit Unterstützung der Galeria Kaufhof und der VR-Bank Coburg, hat das City- und Eventmanagement von Coburg Marketing wieder viele interessante Aussteller und aktive Institutionen für ein buntes Event gewinnen können.

Schulranzen, Schultüten und vieles mehr

Eine riesige Auswahl an Schulranzen aller bekannter und bewährter Marken, dazu Zubehör und Schultüten, warten darauf entdeckt zu werden - da finden ABC-Schützen und ihre Eltern bestimmt das Passende für den Schuleintritt. Insbesondere zum Thema Schulranzen werden Funktionen und Handhabung erklärt. Alle Modelle können vor Ort anprobiert und begutachtet werden. Wer sein passendes Modell gefunden hat, kann es natürlich auch gleich käuflich erwerben und hat die Chance auf einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro von Edeka Wagner zu gewinnen. Die Auslosung erfolgt per Zufall beim Kauf eines Schulranzens. Die Galeria Kaufhof verlost zudem ein "Einschulungs-Outfit" im Wert von 150 Euro. Im Programmflyer haben sich Schultüten versteckt, die es zu zählen gilt. Ist die Lösung gefunden, einfach die Gewinnspielkarte ausfüllen und direkt auf der Messe beim Galeria Kaufhof, in der Filiale oder per Post abgeben.

Aber auch die Schultüten stehen im Mittelpunkt: Bei der Zuckertütenwerkstatt von Susan Purrotat ist jede Schultüte ein Unikat. Das Besondere an diesen mit Stoff bezogenen und liebevoll dekorierten Schultüten ist, dass sie in Ihrer Größe variabel sind, da sie selbst in der Zuckertütenwerkstatt gedreht werden. Wer nachhaltig seine Schultüte nutzen möchte, wird am Stand von HuBiDu fündig. Andrea Oertel bietet hier ihre handgefertigten Schultüten 70 Zentimeter und 85 Zentimeter lang an, die später als Kissen verwendet werden können. Aufträge für die Anfertigung beider Größen sowie die Stoffauswahl werden vor Ort gerne angenommen. Neben Schultüten gibt es viele weitere Geschenkideen, wie zum Beispiel "der kleine Pauker" (ein Rechenmonster mit ABC- oder Rechenkette), personalisierte Fotoalben, Zeugnismappen, Turnbeutel und vieles mehr rund um das Thema Einschulung. Neu in der HuBiDu-Produktwelt sind die Schultüten-DIY-Applikationen und Buttons zum Aufbügeln sowie personalisierte Magnete/Kletties für Schultaschen.

Wissenswertes und Informatives für Schulalltag

Die Kreisverkehrswacht Coburg erklärt zudem, wie man sicher zur Schule und zurückkommt. Optik Busch informiert zum Thema Sehen, führt Sehtests durch und zeigt natürlich die aktuellsten Brillenmodelle für Kinder. Die AOK Gesundheitskasse berät zum Thema "Ernährung zur Schulpause" und präsentiert eine Muster-Pausenbox. Das Team der DAK begrüßt die Kinder mit Ihrem Maskottchen "Max der DAK's" und wer mag, kann sich mit ihm zur Erinnerung fotografieren lassen. Zusätzlich gibt es eine Verlosung bei der man einen Schulranzen gewinnen kann.

Die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind stellt sich mit seinem Regionalverein Bayern vor. Seit circa zwei Jahren gibt es eine Elterngruppe des Regionalvereins, die regelmäßig Treffen für Eltern, Erzieher und Lehrer veranstaltet. Darüber hinaus bietet diese Elterngruppe Aktionen für Kinder und Familien. Alle Fragen zum Thema Fluch und Segen zugleich "Hilfe mein Kind ist hochbegabt" beantwortet Herr Dietmar Pongratz vor Ort.

Während Erwachsene sich am Stand von "Coburg die Familienstadt" über den Familienkompass oder Familienpass informieren können, dürfen sich die angehenden Schulkinder kreativ beim Malen austoben oder am Stand des Coburger Tageblattes zusammen mit dem Stadtjugendring basteln. Von 10 bis 16 Uhr werden die kleinen Besucher beim Kinderschminken in einen Schmetterling oder Tiger verwandelt. Frisch geschminkt geht es zum Basteln bei der Galeria Kaufhof zu "Fee Zweischön" und "Wodanaz".Motorische und sportliche Fähigkeiten, kann man am Stand der Coburger "Stack Power" bei Frau Deutschman im Becher stappeln trainieren und ausprobieren.

Die Schultütenparty bietet für Eltern und Kinder die beste Möglichkeit, sich in familiärer Atmosphäre rund um den Schulstart zu informieren. Für das leibliche Wohl ist im Kongresshaus Rosengarten natürlich auch gesorgt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist für die ganze Familie kostenlos.