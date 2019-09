9. Agenda 21-Tag in Zapfendorf

Die Agenda 21 ist ein Aktionsprogramm der Vereinten Nationen, das 1992 auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro von 178 Staaten unterzeichnet wurde. Es beschreibt Ziel und Weg für den Aufbruch in ein humanes 21. Jahrhundert.

Nachhaltige Entwicklung, das erklärte Ziel der Agenda 21, steht für die dauerhafte Sicherung einer hohen Lebensqualität (Wirtschaft), von der niemand ausgegrenzt wird (Soziales) und die sich nicht zu Lasten der Lebensbedingungen zukünftiger Generationen (Ökologie) oder anderer Völker (Entwicklung) auswirkt. Gefragt sind also Lebens- und Wirtschaftsstile, die sich dauerhaft auf alle Erdbewohner übertragen lassen, ohne langfristig Umweltschäden, Engpässe oder Verteilungskonflikte zu verursachen.

Da die meisten globalen Probleme auf lokaler Ebene verursacht werden, sind alle Kommunen aufgefordert, ein lokales Aktionsprogramm, eine Lokale Agenda 21, für die nachhaltige Entwicklung vor Ort zu erarbeiten. Dies soll durch einen gleichberechtigten Dialog zwischen allen örtlichen Interessengruppen, Verbänden, Institutionen, lokaler Wirtschaft, Bürger sowie Politik und Verwaltung geschehen.

Agenda 21-Tag in Zapfendorf

Was können also wir Verbraucher tun, um ein Stück zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit beizutragen? Eine der besten Möglichkeiten ist und bleibt, lokale Märkte zu unterstützen. Also zum Beispiel Produkte aus dem eigenen Ort zu kaufen, den Einkaufsmarkt im Ort zu nutzen oder einen Handwerker mit kurzer Anfahrt zu wählen. So lassen sich unnötige Wege vermeiden. Genau diese Idee steht hinter dem Agenda-21-Prozess. Damals wurde ein Arbeitskreis gegründet, der sich zwar auch den Themen Jugend und Soziales widmet, aber außerdem durch Aktionen und Veranstaltungen etwas für die Umwelt tut und zur wirtschaftlichen Entwicklung vor Ort beitragen möchte.

Zahlreiche Stände, Firmen, Gruppen und Vereine präsentieren sich am 8. September von 10 bis 18 Uhr in der Schulstraße und haben ein vielfältiges Angebot sowie Aktionen, Spiele und Informationen dabei.

Die globalen Nachhaltigkeitsziele und Themen wie erneuerbare Energien zum Anfassen, Umwelt und Klimaschutz, gesunde Ernährung, soziales Engagement und dazu Kinderaktionen und Unterhaltung versprechen einen interessanten und abwechslungsreichen Tag.

Bühnenprogramm

13 Uhr Eröffnung

13.45 Uhr Kita St. Franziskus

14 Uhr Kita St. Christophorus

14.15 Uhr FF Zapfendorf: "Fettbrand"-Simulation

14.30 Uhr BODYFIT: Zumba

14.45 Uhr TSG: Kindergarde Showtanz "Die Maus"

15 Uhr Gesangverein Cäcilia

15.15 Uhr Tanzstudio Dancing Soul: Zigeunertänze

15.30 Uhr BODYFIT: Zumba Step

15.45 Uhr TSG: Kindergarde Showtanz "Zauberschule"

16 Uhr Tanzstudio Dancing Soul: Orient & Okzident

16.15 Uhr BODYFIT: DeepWork

16.30 Uhr TSG: Jugendgarde "modern Dance"

16.45 Uhr Tanzstudio Dancing Soul: Bollywood & Fantasy

17 Uhr BODYFIT: AfroMix

17.15 Uhr TSG: Maxigarde Showtanz "Charleston"