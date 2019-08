8. Gärtnerfest in Etwashausen

Zum achten Mal nach dem Ende der Kleinen Gartenschau im Jahr 2011 lädt der Gartenbauverein Etwashausen-Kitzingen unter der Regie von Heiner Lang und Hans Hummel zum Gärtnerfest am ersten Sonntag im August ein - heuer somit am 4. August.

Vor rund sechs Wochen pflanzten etwa 20 Helferinnen und Helfer am bekannten Standort auf dem Gartenschaugelände neben der Neuen Mainbrücke (B8) die Salatblume mit den Sorten Kopfsalat, Eichblatt, Lollo-Rosso, Salanova, Endivie, Batavia und Eissalat an. Innerhalb kurzer Zeit hatte das eingespielte Team die rund 10 000 Pflanzen "verarbeitet". Anfangs waren die zarten Setzlinge zum Schutz vor Nilgänsen noch mit einem Netz abgedeckt.

Drei Euro pro Salattüte

In der Salattüte für weiterhin drei Euro gibt es am Sonntag auch wieder Gurken, Tomaten und Kohlrabi. Auch in diesem Jahr kann man kostenlos Sonnenblumen mitnehmen.

Zwischen der Salatblume und den vielen Sonnenblumen wurden zusätzlich Blaukraut, Wirsing, Weißkohl und Grünkohl für den Wagenschmuck beim Kirchweihumzug am 14. Oktober gepflanzt. Die "künstlerische Leitung" der Salatblume hatte wieder Hans Hummel.

Der musikalische Frühschoppen des Fördervereins Gartenschaugelände Kitzingen e. V. wird an diesem Sonntag wieder vom Main Side Sommergarten auf das Grundstück der Salatblume verlegt. Von 11 bis 15 Uhr unterhält das Franconia Sextett mit böhmischer und fränkischer Blasmusik.

Nach dem Motto "Heute bleibt die Küche kalt" kann man nach dem Weißwurstfrühstück zu Steaks und Bratwurst überleiten und bis zum Kaffee und Kuchen am Nachmittag da bleiben und Kontakte pflegen.

Kurzweil für die Jüngsten

Wie im letzten Jahr bietet "Biancas Kreativcafè" beim Gärtnerfest einen Aktionsstand für Kinder an. Auf der Wiese neben der Salatblume gibt es zeitgleich mit der Ernte der Salatblume einen Bastelstand.

Rolf Wenkheimer