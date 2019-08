71. Fränkisches Weinfest Volkach

Silvaner, Rotling und Bacchus sind 2019 erneut die Renner auf den Weinkarten beim 71. Fränkischen Weinfest in Volkach. Jeweils elf verschiedene Interpretationen der jeweiligen Weinsorte werden von den sieben selbstvermarktenden Weingütern und vier Winzergenossenschaften bei Frankens größtem Open Air-Weinfest sechs Tage lang präsentiert. Alles in allem haben die Weinfestbesucher von Donnerstag, 15. August, bis Dienstag, 20. August, die Wahl, knapp 60 Schoppenweine und mindestens noch einmal so viele Kabinettweine, Spätlesen und Perlweine zu verkosten.

Das Fest beginnt in diesem Jahr aufgrund der Feiertagskonstellation Mariä Himmelfahrt bereits am Donnerstag. Wie gewohnt feiern die Besucher in der Allee unter Platanenbäumen. Knapp 7000 Sitzplätze stehen zur Verfügung. Sofern der Wettergott ein Einsehen mit den Festbesuchern hat werden bis zu 60 000 Besucher in der fränkischen Kleinstadt erwartet.

Zum Wein bedarf es natürlich auch einem kulinarischen Angebot. Hier geht die Stadt als Weinfestveranstalter 2019 neue Wege. Vegane und vegetarische Nudelgerichte sind erstmals im Programm und eine neue Präsentationsplattform für Streetfood mit fränkisch interpretieren Burgern und Paninis sowie dem fränkischen Klassiker, der Bratwurst, werden geschaffen. Für den kleinen Stopp zwischendurch dürfen sich die Besucher auf eine neue Kaffee-Lounge freuen. Gäste, die alljährlich den Bummel rund um den Festplatz genießen, werden viele Neuigkeiten sowie optische und inhaltliche Veränderungen bei einigen Ständen entdecken.

Im Show-, Partyband sowie Rock-, Pop und Oldieklassiker-Bereich geht es 2019 ebenfalls rund: Abends stehen die Bands "Heaven" (Donnerstag), die Partyräuber (Freitag), "Oh la la" (Samstag), die Würzbuam (Montag) und die Beatabend-Band "Blast" (Dienstag) auf der Bühne. Eine wahre musikalische Kultnacht erwartet die Besucher mit Liedern der 70er, 80er und 90er Jahre am Sonntagabend. Die Band "Cräcker" stimmt die Gäste auf die 80er und 90er Jahre ein. Ab 21 Uhr geht es ab in die 70er Jahre mit der ABBA-Revivalband "Agnetha´s Affiar".

Blasmusik-Platzrunden

2019 gibt es auch gleich zwei Mal die Möglichkeit für einen Weinfestfrühschoppen. Am Feiertag ist Big-Band Zeit mit der Fränkisch Swing Big Band und am Sonntag lädt traditionell die Musikkapelle Escherndorf zum Blasmusikfrühschoppen ein. Die Püssensheimer Musikanten, die Stadtkapelle Volkach sowie die städtischen Orchester sorgen jeweils nachmittags für ein Musikprogramm im Zeichen der Blas- und Orchestermusik. Obenauf gibt es eine Neuauflage der Aktion "WeinfestZeit für Blasmusik". Am Samstag, Sonntag und Montag wird ab 18 Uhr für eine knappe Stunde immer eine andere Blasmusikkapelle eine musikalische Platzrunde um den Festplatz machen. Mit von der Partie sind die Körnier Dorfmusik, die Blaskapelle Stadelschwarzach und die Stadtkapelle Volkach.

Das Ratsherrn-Feuerwerk wird am Weinfestsonntag um 22.30 Uhr in die Luft steigen. Der Wunderkerzenzauber am Montagabend läutet den Weinfest-Endspurt ein.

Jung und Alt sind herzlich eingeladen den Volksfestbereich am Weinfestplatz zu besuchen. Dort warten Fahrgeschäfte, wie zum Beispiel das Hochfahrgeschäft "X-Flight" oder das Familenfahrgeschäft "Street Style", und natürlich viele Angebote für die kleinen Weinfestbesucher. Der Montagnachmittag gehört von Haus aus mit dem Mitmach-Show des Zauberers Matzelli, einem Kinderschmink-Team und vergünstigten Preisen im Volksfestbereich den Familien aus nah und fern. Der Kinderfestzug mit bunten Luftballons und Pferdekutschen sowie dem Jugend- und Nachwuchsorchester darf nicht fehlen. Solange der Vorrat reicht erhält jedes Kind einen Fahrchip sowie einen Eisgutschein.

Die Tageskarte fürs Weinfest kostet 2 Euro, die Dauerkarte 5,50 Euro (Vorverkauf: 4,50 Euro). Am Dienstag ist der Eintritt frei. Wer sein Auto stehen lassen möchte, reist bequem mit der Mainschleifenbahn, dem Mainschleifen-Express oder Mainschleifenshuttle an.