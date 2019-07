70 Jahre Schwarzer Amboss

Den Namen "Schwarzer Amboss" hat die fränkische Wirtschaft mit dem 70er-Jahre-Nostalgie-Tanzlokal von der Familie - sowohl Großvater als auch Urgroßvater waren Schmiede. Erst nach dem Krieg, vor genau 70 Jahren, entschied der Großvater, mit einer Flaschenbierhandlung etwas ganz Neues zu starten - so begann die Geschichte um das Wirtshaus und Tanzlokal "Schwarzer Amboss".

70 Jahre - das wird gefeiert. Nicht nur das Jubiläum, sondern auch die Fertigstellung der langen Renovierungsarbeiten im Haus. Deswegen laden Alex Schlemmer und das "Schwarze Amboss"-Team alle am 20. Juli ab 14 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, um sich auf der einen Seite die neuen Räumlichkeiten anzuschauen, auf der anderen Seite, um mit guten fränkischen Spezialitäten, kühlen Getränken und ausgelassener Stimmung das Jubiläum zu feiern. Ab 19 Uhr geht es mit der Party richtig los, wenn Josi die Bühne betritt und mit seiner vielseitigen Livemusik alle mitreißt.

Der Gründer des Wirtshauses hätte sich nicht vorstellen können, was einmal aus seiner kleinen anfänglichen Idee einmal werden würde. Als er aus dem Krieg wiederkam, gründete Alex Schlemmers Großvater 1949 eine Flaschenbierhandlung in Hausen. Daraus entwickelte sich schnell eine Wirtschaft, denn die Leute blieben sitzen, tranken vor Ort ihr Bier. Jedes Jahr vergrößerte es sich seit der Gründung, 1951 kam zum Beispiel das Tanzlokal dazu. In den 70er-Jahren bauten sie die Privatwohnungen zu Gästezimmern um.

Das Lokal ging von einer Generation an die nächste. 1996 übernahmen es Norbert und Anneliese Schlemmer, später dann die Kinder - die heutigen Eigentümer des "Schwarzen Amboss". 2004 haben sie begonnen, mit großen Renovierungsarbeiten die Zimmer zu sanieren und zu erneuern.

2014 erweiterten sie ihr Angebot durch einen Biergarten. Und nun mit der Fertigstellung der Renovierungen hat der "Schwarze Amboss" ein Zimmerkontingent von vier Doppel- und vier Einzelzimmern. Oft kommen sogar Gäste aus benachbarten Dörfern, aus der Umgebung, um an den legendären Tanzpartys teilzunehmen. Die Zimmer werden in der Regel von Familienbesuchern, Touristen, Radfahren oder auch Montage-Arbeitern gebucht.

Heute ist der "Schwarze Amboss" eine moderne, authentisch fränkische Wirtschaft. Im Tanzlokal kann man nostalgisch in die 70er-Jahre eintauchen. Hier werden regelmäßig ausgelassene Partys veranstaltet: 70er-, 80er-, 90er-, Country- und Rock"n"Roll-Partys, DJ-Abende. In der Wirtschaft bereitet die Küche fränkische Köstlichkeiten vor und bezieht alle Zutaten von regionalen Zulieferern und Bauern aus der Nachbarschaft.

Die Räume werden darüber hinaus für Jubiläen, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern und weiteren Veranstaltungen vermietet. Feiern Sie mit - erleben Sie den "Schwarzen Amboss" in seiner vollen Pracht: Heroldsbacher Str. 2 in Hause. Weitere Informationen unter www.schwarzer-amboss.de oder unter 09191/4470. Lukas Pitule