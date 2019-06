70 Jahre SC Prölsdorf

Die Geschichte des Vereins SC Prölsdorf begann 1949 mit einem Freundschaftsspiel gegen Fatschenbrunn. Eine zusammengewürfelte Prölsdorfer Mannschaft, ausgerüstet nur mit Unterhemden und Straßenschuhen, machte sich zu Fuß auf den acht Kilometer langen Weg nach Fatschenbrunn, um gegen eine Mannschaft anzutreten, die nicht nur eine komplette Ausrüstung, sondern auch noch Heimvorteil hatten. Alle wetteten auf den Gastgeber des Spiels - und wurden vollkommen überrascht: Spielende war 6:0 - für Prölsdorf. Nach diesem gigantischen Sieg wurde der Verein gegründet - zunächst mit dem Namen Sportverein "Edelweiß" Prölsdorf. Es gab über die Jahre ein sportliches Auf und Ab, der Verein ging durch gute und weniger gute Zeiten. Doch in den vielen Jahren vergrößerte sich der Verein mit mehreren Mannschaften, mit Frauen-Gymnastikgruppen, mit Turngruppen. In den 90ern hatte sich der Fußballverein zu einem umfangreichen Sportverein weiterentwickelt, der möglichst vielen Mitgliedern die Möglichkeit gab, Sport zu treiben. 1998 bekam dadurch der Verein durch den Bau eines neuen Sportheims und später durch den Bau eines eigenen Rasenspielfeldes ein neues Gesicht. 2003 trat Vereinsvorsitzender Rudi Eck von seinem Posten zurück, es fand sich vorerst keinen Nachfolger für das Amt. Eine Änderung der Vereinsstruktur gab die Lösung für das Problem: Es gab nicht mehr einen Erste und Zweiten Vorsitzenden, sondern drei gleichberechtigte Vorsitzende mit verschiedenen Aufgabenbereichen. Ein Vorsitzender für den Sportbetrieb, einer für den Wirtschaftsbetrieb und einer für Bau/Immobilien - die ersten Vorsitzenden der neuen Struktur waren Klaus Schmitt (Sportbetrieb), Rainer Schunder (Wirtschaftsbetrieb) und Karl-Heinz Fösel (Bau/Immobilien). Inzwischen hat Sebastian Schunder, Sohn von Rainer Schunder, den Wirtschaftsbetrieb übernommen. Er organisiert gemeinsam mit den weiteren Vorstandsmitgliedern des SC Prölsdorf seit Juli 2005 das "Krach am Bach"-Festival - ein Open Air mit inzwischen international bekannten Bands aus verschiedenen Musikrichtungen. Inzwischen werden 2500 Fans zu dem Fest erwartet.

Große Feier

Vom 19. Bis 23 Juni lädt der SC Prölsdorf zu seiner Feier ein. Der Mittwoch, 19. Juni, startet um 19.30 Uhr mit einem Schafkopf-Turnier im Festzelt. Zu gewinnen gibt es starke Preise: Der erste Preis beträgt 250 Euro, der zweite Preis 200 Euro - und über 100 weitere hochwertige Sachpreise, Maschinen und Elektrogeräte. Die Startgebühr beträgt 10 Euro.

Am Freitag, 21. Juni, findet von 17.30 bis 21 Uhr der "Recken-Cup" statt - das Kleinfeld Herren Turnier. Die teilnehmenden Mannschaften sind TSV Burgebrach, SV Waldsdorf, der SG Ampferbach/Steinsdorf, DJK Stappenbach, SV RW Lisberg, SV Eintracht Ober-/Unterharnsbach II, SC Reichmannsdorf II und der SG Prölsdorf/Schönbrunn. Um 21 Uhr gibt es einen Stimmungsabend mit Tutti Frutti.

Der Samstag, 22. Juni, geht gleich sportlich mit dem "Raiffeisen-Volksbank Juniors Cup" weiter - dem Kleinfeld Schüler und Jugend Turnier. Von 9.30 bis 12.30 Uhr spielen die U11, U13 und U15, von 13 bis 15 Uhr dann die U07, die U09 und die U11, von 16 bis 19 Uhr dann die U17 und die U19. Ab 20 Uhr gibt es dann einen legendären Musikabend mit einem Auftritt der Altrocker "Sound City Group" - die Band tritt in Originalbesetzung auf und begeistert bereits seit 1971 seine Fans auf eine einzigartige Art und Weise.

Der Sonntag, 23. Juni, startet um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt - feierlich mit musikalischer Umrahmung durch die Heimatkapelle Prölsdorf. Im Anschluss geht es weiter mit einem gemütlichen Frühschoppen. Das Mittagessen um 11.30 Uhr verwöhnt mit fränkischen Spezialitäten. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten beginnt um 12.30 Uhr - das Festkommers mit Festreden und Ehrungen. Anschließend folgen spannende Fußballpartien: Um 15 Uhr tritt der SV Merkendorf gegen den SV Eintracht Ober-/Unterharnsbach an, um 17 Uhr duellieren sich der SG Prölsdorf/Schönbrunn I mit dem SG Geusfeld/Untersteinbach, um 19 Uhr spielen der SG Prölsdorf/Schönbrunn II gegen den SC Koppenwind.

Feiern Sie mit dem SC Prölsdorf das große Jubiläumswochenende, am Sportgelände in Prölsdorf. Der Verein freut sich herzlichst über Ihr Kommen.