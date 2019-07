70 Jahre Kulmbacher Bierwoche

Am kommenden Samstag ist es wieder soweit: Mit dem feierlichen Anstich am Vormittag im Feststadl auf dem EKU-Platz beginnt wieder das größte klassische Bierfest Nordbayerns. Die Kulmbacher Bierwoche dauert vom 27. Juli bis zum 4. August. In diesem Jahr gibt es einen zusätzlichen Grund zum Feiern: Die Kulmbacher Bierwoche feiert ihr 70. Jubiläum.

Seit 2018 präsentiert sich die Bierwoche noch gemütlicher und geräumiger. Das "neue" Stadl-Zelt im traditionell fränkischen Baustil wirkt mit seinen seitlichen Fensterfronten offen und freundlich und bietet von allen mehr Platz zum Feiern, Tanzen und Genießen. Außerdem wurde der Außenbereich um etliche Attraktionen sowie lauschige Sitzgelegenheiten erweitert, so dass sich ein Spaziergang rund ums Zelt immer wieder lohnt und sich so viele Gelegenheiten für kleine Pläuschchen mit Nachbarn, Freunden oder Kollegen in gemütlicher Atmosphäre ergeben.

Ein Riesenerlebnis für Groß und Klein ist der Festumzug am ersten Bierwochen-Sonntag ab 11 Uhr. Denn dann ziehen wieder die vielen Fans und Freunde der Kulmbacher Biere von nah und fern durch die Stadt Richtung Stadl. Die Route führt vom Brauereigelände in der Lichtenfelser Straße über Pestalozzistraße, Kressenstein, Kloster- und Buchbindergasse zum Marktplatz und endet über die Spitalgasse direkt im Festzelt.