7. Mittelaltermarkt in Ebern

Der Eberner Mittelaltermarkt ist nach sechs Jahren den Kinderschuhen entwachsen und lockt in diesem Jahr mit vielen neuen Attraktionen für Groß und Klein. Die Gäste dürfen sich auf einen konzeptionell neuen, 7. Markt am 15. und 16. Juni freuen.

Viele neue Attraktionen

Ab Samstag, 13 Uhr ist "Rund um den Grauturm" für das leibliche Wohl bestens gesorgt: Vom Wasser über Bier bis zum Tannenwald-Met, vom Kuchen über Bratwurst bis zum Mutzbraten bleiben keine Wünsche offen.

Auf der Aktionsfläche am Grauturm gibt es den ganzen Tag bis spät in die Nacht unterschiedlichste Darbietungen wie zum Beispiel Gaukler, Bands, Feuershow und Ritterkampf. Ein großes Highlight ist die Greifvögel-Flugshow vom Grauturm. In diesem Jahr haben sich die Organisatoren auch für die Kleinen etwas ganz Besonderes überlegt: Die ganze Rittergasse wird zur Erlebnisstraße für kleine Maiden, Burgfräulein, Recken und - der Name verrät's schon - Ritter verwandelt. Händler und Marketender sorgen an der Stadtmauer für munteres Treiben. Lagergruppen bereichern den Anlagenring mit ihren Zelten und Angeboten. Im Wolz'n-Garten sind die Uhus und Greifvögel zu Hause. Auch sie freuen sich über zahlreiches Kommen. Weitere Infos auch zum Programm gibt es auf Facebook "Mittelaltermarkt Ebern" und auf www.ebern.de.

Straßensperrungen

Der Markt findet am Samstag, 15. Juni von 13 bis 22.30 Uhr und am Sonntag, 16. Juni von 11 bis 18 Uhr statt. Für das Fest sowie für dessen Vor- und Nachbereitungen sind die Durchfahrt Grauturm - Marktplatz, die Durchfahrt Rittergasse - Georg-Nadler-Str. und die Rittergasse von Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, circa 21 Uhr gesperrt. Der Veranstalter bittet, die Parkplätze im Festbereich freizuhalten und Autos außerhalb dieses Bereiches abzustellen.