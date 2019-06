7. Lange Kultur- & Einkaufsnacht Neustadt

Es ist wieder soweit: Am Freitag, 5. Juli, findet die diesjährige Lange Kultur- und Einkaufsnacht statt. Die Geschäfte und Unternehmen zahlreicher Branchen in der Innenstadt haben wieder bis 24 Uhr geöffnet und für die Kunden und Besucher tolle Events geplant.

Wer gerne unterwegs ist, alte Freunde treffen will oder neue Leute kennen lerne möchte, wer gerne Musik hört und shoppen liebt, der sollte unbedingt in das Städtchen Neustadt an der Aisch kommen.

Wie jedes Jahr gibt es vier Bühnen in der Innenstadt - auf denen die verschiedensten Bands gemäß dem Motto "Neustadt leuchtet und swingt" für gute Stimmung sorgen. In der Bahnhofstraße gibt's Musik von "Forever Young", durch die Wilhelmstraße schallen die Hits von "Lickin´Stick", das Frankinelli Trio bringt die Bühne in der Bamberger Straße zum Klingen und in der Würzburger Straße unterhält das Roland Gedler Duo die Besucher. Los geht's auf allen Bühnen um 19 Uhr, Ende ist um 24 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich überall kostenlos.

Tolle Showacts vor den Bühnen

Auch vor den Bühnen ist mächtig was geboten: Verschiedene Tanzgruppen treten auf: Die Batukeros Space Groove Gang, die Zumba Gruppe, die "Sterne und Sternchen des Morgenlandes", ein Tanzpaar der Prunklosia, Linedancer und die Tanzschule Wolf bringen die Gäste mit ihren Auftritten zum Staunen.

Das Kino Neustadt hat anlässlich der Langen Kultur- und Einkaufsnacht ein Kinderkinoprogramm auf die Beine gestellt. Los geht's um 17.45 Uhr. Für die Erwachsenen beginnt um 23.30 Uhr das LateNight Kino mit tollen Filmspecials.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt der Aischtal Shantys um 20.30 Uhr vor dem Rathaus.

"Neustadt leuchtet"

Neustadt "leuchtet", das heißt, viele Straßen und das Rathaus sind farbig angestrahlt. Richtig spektakulär wird es um 23.30 Uhr. Dann findet vor dem Rathaus eine große Feuershow statt.

Ein Besuch lohnt sich also, wenn in Neustadt die Geschäfte und Unternehmen in der Innenstadt wieder einmal bis 24 Uhr geöffnet haben.lni