51. Kirschenfest im Pretzfelder Kellerwald

Pretzfeld liegt im größten Kirschenanbaugebiet von Deutschland. Und da hier Kirschen einer der wichtigsten Einnahmequellen sind, feiert man einmal im Jahr das große Kirschenfest.

Und endlich ist es auch dieses Jahr wieder soweit: Vom 19. bis 23. Juli feiert Pretzfeld gemeinsam mit Festwirt Jonathan Wunderlich das große Fest - fünf Tage Musik und ausgelassene Stimmung.

Starkes Programm

Los geht es am Freitag - ab 17 Uhr startet der Festbetrieb. Zum Bieranstich mit der Ersten Bürgermeisterin Rose Stark erwartet Pretzfeld hochrangigen Besuch: Staatsminister für Wirtschaft, Hubert Aiwanger, und Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, geben sich an dem Tag in Pretzfeld die Ehre und feiern mit den Besuchern mit - musikalische Unterstützung liefert der Musikverein Pretzfeld.

Am Samstag geht der Festbetrieb ab 16 Uhr weiter. Ab 19 Uhr übernehmen die Leutenbacher Musikanten die Bühne und versprechen mit Blasmusik und Partypower einen unvergesslichen Abend.

Der Sonntag startet festlich um 9.30 Uhr mit einem evangelischen Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Haag - bei schönem Wetter im Kellerwald, bei schlechtem Wetter im Festzelt. Anschließend erwartet die Gäste ausgelassenes Frühschoppen mit Fränkischem Mittagstisch und den bekannten Regnitz Musikanten. Mittags gibt es eine ganze Sau am Spieß! Ab 17.30 Uhr geben sich die Blechhulza die Ehre und liefern eine mitreißende Show. Weiter gehts ausgeschlafen am Montag ab 10 Uhr mit Frühschoppen - mit Kesselfleisch- und Salzknöchla-Essen, Blaue Zipfel und Bratwürste. Ab 19 Uhr versprechen an dem Abend Dochrinna - die Partyband aus Franken - gute Laune und eine wilde Feier. Großes Kinderprogramm Gerade für die Kinder wird der Dienstag der Höhepunkt des Kirschenfestes sein: Nachdem der Festbetrieb ab 13 Uhr gestartet hat, ist um 14 bis 18 Uhr der Kinder- und Familientag - ein buntes Programm mit Spielen, Spaß - zum Beispiel mit Airbrush-Tattoos - und vielem mehr garantieren nicht nur für die Kleinen unter den Gästen einen unvergesslichen Tag. In der Zeit gibt es vergünstigte Preise bei den Fahrgeschäften, Getränken und Kindergerichten. Ab 18 Uhr übernimmt dann der Tag der Firmen und Vereine mit dem Musikverein Pretzfeld. Der Pretzfelder Keller

Der Pretzfelder Keller ist angenehm am Fuße des Judenberges gelegen. Er begeistert neben seiner idyllischen Atmosphäre, der Nähe zur Natur und dem kühlem Bier vor allem mit einer herrlichen fränkischen Küche. Typisch fränkische Brotzeiten, Braten wie Rinder- und Schweinerbraten, Haxen, Hähnchen und vieles mehr - der Keller erfüllt jeden Geschmack seiner Besucher. "Wir achten bei unseren Speisen sehr auf die Qualität der Zutaten und verarbeiteten Produkte", erklärt Kellerwirt Jonathan Wunderlich.

Was der Keller vor allem bietet, ist ein entspannender Ort inmitten der fränkischen Natur - egal ob als Ziel bei einer Wanderung oder einfach so zum Abschalten und Entspannen. Mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Landschaft ringsum ist der Pretzfelder Keller ein begehrter Keller.

Weitere Informationen zum Pretzfelder Keller in Lanzenreuth 15 unter www.pretzfelderkeller.de. Lukas Pitule