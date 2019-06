Das 50. Rödelseer Weinfest wirft seinen Schatten voraus und die Vorfreude ist groß bei den Verantwortlichen. Die Weinfestgesellschaft mit ihrem Geschäftsführer Gerhard Eyselein hat ein tolles Rahmenprogramm aufgestellt, das vom 5. bis 8. Juli gute Laune, tolle Stimmung, leckeres Essen, hervorragende Weine und Musik für jeden Geschmack und jedes Alter verspricht.

Die Zahl 50 spielt im Jubiläumsjahr eine große Rolle. So wartet am Weinfestsonntag heuer etwas ganz Besonderes auf die Besucher: eine große Verlosungsaktion mit 50 Preisen (mehr dazu siehe unten). Auch Weinpreise enden häufig auf "50". In einer Pressemitteilung betont die Weinfestgesellschaft in dem Zug, dass die Preise im Vergleich zu den Vorjahren nicht angehoben wurden.

Furioser Start mit Bayernmän

Nach der Eröffnung durch die Rödelseer Weinprinzessin Damaris I. sorgen am Freitag, 5. Juli, ab 20 Uhr die Bayernmän mit Partykrachern für gute Unterhaltung. Ausschank ist bereits ab 18 Uhr. Die Profiband aus Nordbayern, die seit vier Jahren auch auf der Wies'n in München auftritt, bringt Toptitel aus den aktuellen Charts, ultimative Feten- und Aprés-Ski-Hits, heavy Volksmusik sowie Klassiker aus allen Epochen auf die Weinfestbühne.

Der Samstag wird schon seit Jahren von der örtlichen Winzerkapelle Rödelsee gestaltet - so auch dieses Jahr am 6. Juli. Für beste Stimmung beim großen fränkischen Weinabend ist somit ab 19 Uhr gesorgt. Ausschank ist am Samstag bereits ab 17 Uhr.

Am Sonntag, 7. Juli, präsentieren die Rödelseer verschiedene Musikrichtungen. Den Beginn machen traditionell am Vormittag ab 11 Uhr Wirsching & Krauts, die zum kulinarischen Frühschoppen aufspielen. Am Nachmittag gibt es spitzenmäßige Blasmusik und am Abend fetzige Stimmungsmusik mit den Loppenhauser Musikanten.

Zum Weinfestausklang am Montag, 8. Juli, gibt es dann ab 19 Uhr noch einmal "junge und freche Partymusik" mit den Partyräubern. Ausschank ist ab 18 Uhr.

"Weinleiter" lädt zum Probieren ein

Das Rödelseer Weinfest hat längst einen Stammplatz unter den Festen der Region und darüber hinaus. Die Rödelseer Weinlagen Küchenmeister und Schwanleite gehören zur fränkischen Spitze und als besondere Attraktion können die Gäste die "Original Rödelseer Weinleiter" mit sieben ausgewählten Bocksbeutelweinen probieren. Freunde prickelnder Genüsse finden in der Sektbar ein spritziges Angebot. Neben vielen fränkischen Schmankerln genießen die Besucher am Sonntagmorgen den RödelSee-Teller (Fischvariationen von Lachs, Garnele und Forelle trifft Sommergemüse), am Sonntagmittag einen Fränkischen Sauerbraten oder am Sonntagabend exotische Getränke in der Cocktailbar.

Selbstverständlich bietet das 50. Rödelseer Weinfest auch wieder die eine oder andere Neuerung - Besucher lassen sich also am besten überraschen und freuen sich auf vier tolle Tage im wunderschönen Ambiente von Schloss Crailsheim. lni

Große Verlosung zum 50-jährigen Jubiläum

Zum 50. Rödelseer Weinfest ist am Weinfestsonntag, 7. Juli, eine öffentliche Verlosung geplant. 50 Preise warten auf ihre Gewinner. Weinprinzessin Damaris I. wird mit Unterstützung ehemaliger Rödelseer Weinprinzessinnen ab 16.50 Uhr die Lose ziehen, die jeder Gast am Sonntag von 10.50 bis 15.50 Uhr in eine Lostrommel eingeworfen hat. Es gilt dabei, 6 Fragen rund um das 50. Rödelseer Weinfest zu beantworten. Teilnahmeberechtigt sind alle Gäste, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens drei der Fragen richtig angekreuzt haben. Name und Adresse ergänzen und ab in die Lostrommel! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; die Gewinne werden direkt ausgegeben. Das heißt: Nur wer bei der Verlosungsaktion persönlich anwesend ist, kann z. B. die Hauptpreise, einen großen Grundig-LED-Fernseher (Wert: 700 Euro), einen Werkzeugkoffer (Wert: 170 Euro), ein Baustellenradio (Wert: 190 Euro), Gutscheine der örtlichen Gastronomie bzw. vom Weinfest direkt mit nach Hause nehmen oder vor Ort genießen.