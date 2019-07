50 Jahre Tanzcenter Modschiedel

Im Jahr 1892 stellte Andreas Deuber fein säuberlich verfasst, einen Antrag zu Papier. Dieser war an das königliche Bezirksamt Lichtenfels gerichtet, mit der Bitte um die Lizenz zur Unterhaltung eines Gasthauses. Ein Jahr später ist der Antrag bewilligt worden gegen fünf Mark Bearbeitungsgebühr. 1910 hat dann Sohn Fritz das gut gehende Gasthaus übernommen und dies läuft weil, wie aus der Chronik zu erfahren ist, es dort "A guta Kost gibbt"! "Der Loudn löuft" und wird schnell über die Grenzen des heimischen Jura bekannt. Im Jahre 1948 taucht erstmals der Name Hans Deuber auf, der das kleine Gasthaus mit Landwirtschaft übernahm. Im Jahre 1969 kam es zum Umbau der Gastwirtschaft und zusätzlich entstanden das erste Tanzcafé und der erste Saalanbau. Zehn Jahre später wurde der große Tanzsaal mit Bar und Grillbar gebaut. Für die damalige Tanzszene und für die oberfränkische Jugend wurden die wöchentlichen Tanzveranstaltungen samstags und sonntags mit Livebands zum Begriff und der Tanzcenter Deuber stand damit an der Spitze in Oberfranken. So gaben sich auch Showspitzen die Ehre: Roy Black, die Tremolos, die Flippers und heimische Spitzenbands wie die Telstars waren immer wieder zu Gast und wurden begeistert gefeiert. Wenn man sich mit Seniorchef Alfons Deuber unterhält merkt man sofort, dass er ein heimischer Unternehmer des alten Schlages ist. So sind die meisten Fragen über den Grund des Erfolges der letzten 50 Jahre kurz und knapp. So sieht er den Erfolg des Tanzcenters und des Tanzcafé darin, dass man immer am Puls der Zeit war. Wichtig ist den Gästen zu bieten was "In" ist und die Spitzenleute und Bands des Showbiz sind heute noch Freitags und Samstag gerne in Modschiedel. Auch sei der Saal immer noch auf dem wirtschaftlichen neuesten Stand. Licht und Tontechnik und das Ambiente sind topp. Dies zeige sich daran, dass nicht nur Tanzveranstaltungen abgehalten werden. Große Betriebs- und Familienfeiern, Abibälle und Schulveranstaltungen, Fahrten ins Blaue werden ausgetragen. Aber auch Veranstaltungen wie der traditionelle Schwarz-Weißball oder die legendären Sylvesterpartys haben nichts von ihrer Anziehungskraft verloren, meint Alfons Deuber nicht ganz ohne Stolz. Selbst Discobusse können gebucht werden damit die Gäste abgeholt und wieder zurückgebracht werden.

Die ganze Familie freut sich natürlich auf das Festwochenende vom Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli. Gefeiert wird im Festzelt welches auf dem Parkplatz steht. Am Freitagabend wird ab 20 Uhr die Rock-Gruppe "Number Nine" in Originalbesetzung die Besucher einheizen. Am Samstag, 20. Juli, wird die Partylegende aus Mallorca Peter Wackel mit der "Best of Band" und Markus Gahn die Stimmung zum kochen bringen. Am Sonntag wird ein Country-Nachmittag mit Gitty und Band sowie Ehrungen bei Kaffee und Kuchen stattfinden.