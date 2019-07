42. Weinfest Frankenwinheim

Die neu gekrönte Weinprinzessin Corinna freut sich darauf, viele Weinfreunde aus nah und fern beim 42. Frankenwinheimer Weinfest begrüßen zu können. Die Gäste dürfen sich von Freitag, 26. Juli, bis Montag, 29. Juli, wieder auf ein buntes Programm für Jung und Alt mit exquisiten Weinen, viel Sport, noch mehr Show und zahlreichen Spezialitäten freuen. Die stylische Rosenberg-Lounge mit ihren bunt beleuchteten Pagodenzelten lädt bei vorzüglichen Bocksbeutelweinen und erfrischenden Weincocktails zum Verweilen ein.

"Die Blauen Zipfel" sorgen am Freitag für einen stimmungsvollen Weinfestauftakt. Weinprinzessin Corinna und der Vorstand des Sportvereins wird die weinseligen Tagen offiziell eröffnen.

Am Samstag steht die Show-und Partyband "Grumis" auf der Bühne - und im Laufe des Abends sicher der ein oder andere Besucher auf den Bänken.

Großer Tag für die Jüngsten

Mit einem Festgottesdienst im Festzelt beginnt der Sonntag um 10 Uhr. Anschließend gibt es Mittagessen und um 14.30 Uhr Luftballons für die Kinder in der Allee an der Krautheimer Straße. Nach dem Aufzug zum Festplatz ist den ganzen Tag über Spaß und Unterhaltung für die kleinen Gäste garantiert. Dazu gibt's Musik der Rosenbergmusikanten. Um 14.30 Uhr ist Anpfiff zum Rosenberg Cup (AH-Fußballturnier) und der Abend gehört "Little Mundox", die mit Rock und Oldies für Stimmung sorgen.

Auch am Montag geht's sportlich zu - mit dem Fußballderby des SV Frankenwinheim gegen den FC Gerolzhofen um 18.30 Uhr. Danach darf mit den Großlangheimer Musikanten ausgiebig gefeiert werden. Nach dem großen Rosenberg-Feuerwerk um 22.30 Uhr steht um 23 Uhr noch die Wunderkerzen-Verabschiedung durch die Weinprinzessin und den Vorstand an.

Wer Plätze auf dem Weinfest reservieren möchte, ist bei Juliane Böhm richtig: Tel. 09382/ 2058149; Boehm.Juliane@t-online.de.red