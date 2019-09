40. Straßenfest in Altenkunstadt

Wie jedes Jahr findet am zweiten Samstag im September das bekannte Straßenfest im Zentrum von Altenkunstadt statt. Am Samstag, 7. September, von 13 bis 20 Uhr steigt mittlerweile das 40. Altenkunstadter Straßenfest. Die Veranstaltung findet wie gewohnt, in der der Theodor-Heuss-Straße statt.

Neben vielen Attraktionen für jung und alt lassen heimische Gaumenfreuden das Herz höher schlagen. Abgerundet wird das gesellige Vergnügen durch leckere Altenkunstadter Biere und andere Getränke zu äußerst moderaten Preisen. Das Fest beginnt um 13 Uhr mit dem Bieranstich durch den Ersten Bürgermeister. Mit Spannung wird um 16 Uhr das beliebte Entenrennen erwartet. Kinder können sich zum Beispiel beim vielfältigen Programm Schminken lassen oder mit der Wasserwacht "U-Boot"-Fahrten unternehmen. Einen Flugsimulator und eine Tombola hat die Modellfluggruppe "Phoenix" im Angebot. Wer Lust hat, kann selbst einen Flieger bauen. Mit Flechten, Basteln und einem Malwettbewerb möchte die Frauenunion zum Gelingen des Festes beitragen.

Viele leckere Speisen

Die Handballgemeinschaft Kunstadt brät Makrelen, während der RV Concordia Steaks und Bratwürste brutzelt. Kaffee, Kuchen, Krapfen, "grüna Backes", weißen Käse und Lachsbrote serviert der katholische Frauenkreis. Der Gartenbauverein Spiesberg kredenzt Krapfen und "geschnittene Hasen". Sekt und Cocktails gibt es bei den Jusos, Pizza und Rotwein beim Schützenverein. Leberkäs' und Pommes, Currywurst sowie Schnitzelsandwich es können sich die Besucher bei der FFW Aku schmecken lassen; Gyros hat die Woffendorfer Feuerwehr im Angebot.

Der Musikverein, der Fußballclub und die Feuerwehr sind für den Getränkeausschank zuständig. Sie servieren auch Speisen und laden zu einem Torwandschießen ein. Die "Altenkunstadter Musikanten" sorgen für die musikalische Umrahmung. Die Kicker haben sogar einen DJ verpflichtet.