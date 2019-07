40. Eberner Altstadtfest

Kurz vor den Sommerferien lässt Ebern noch einmal die "Sau", beziehungsweise den "Eber" raus: Vo Samstag, 20. Juli, bis Montag, 22. Juli, steigt das jährliche Altstadtfest und läutet den Hochsommer in Ebern ein. Zum zweiten Mal dabei: die Tourismusbörse der Metropolregion Nürnberg am Altstadtfestsonntag. Der Einzug zur Festeröffnung am Samstag wird traditionell vom Blasorchester Ebern angeführt. Die Begrüßung durch den 1. Bürgermeister sowie der Bieranstich mit Festwirt und Veranstalter folgen auf dem Marktplatz. Die Eberner Schützen verleihen ihrer Freude über den Festbeginn mit lautem Knall Ausdruck.

Nach der offiziellen Eröffnung steht einer Stärkung an einem der 15 Verpflegungsstände nichts im Wege. Hier zeigt sich Ebern ganz weltoffen: Sollen es französische Crêpes, italienische Pizza, griechischer Zaziki, ungarische Baumstriezel, chinesische oder mexikanische Spezialitäten oder doch lieber fränkische Bratwurst sein? Veggies kommen selbstverständlich auch auf ihre Kosten und können zwischen Champignons, Knoblauchbrot und Fisch in vielen Variationen wählen. Und als Nachtisch dürfen Popcorn und Zuckerwerk beim Stadtfest nicht fehlen. Die Besucher können sich auch von den leckeren Mittagsangeboten am Sonntag und Montag überraschen lassen. Eine Saftbar ergänzt das Getränkeangebot am Marktplatz. Das Programm dürfte Musikliebhaber aller Art erfreuen: Partymusik am Marktplatz, "ein bisschen was anderes" am Grauturm, etwas für die Lachmuskeln im Rathaushof sowie DJ-Partys im Rathaus und Finanzamthof.

Wer wissen möchte, was Eberns Musiknachwuchs macht, sollte den Auftritt der Musikschule Ebern am Sonntag ab 14 Uhr auf dem Marktplatz nicht versäumen. Die Preppachtaler und die Band "3 for you" zeigen ihr Können beim Frühschoppen am Sonntag und am Montag.

Spieleangebot "Wir verbinden Menschen"

Für den Spaß der Kinder ist gesorgt: "Spielen-Bauen-Bewegen-Knobeln" heißt es bei MainConnect, die ihre Spielfläche auf dem Raiffeisenparkplatz aufschlagen werden. Da ist auch für Kleinkinder etwas dabei. Des Weiteren locken die Hüpfburg sowie das Karfunkel-Theater, welches traditionell am Samstag und Sonntag um 18 Uhr aufspielt.

Flohmarkt und Künstlermarkt

Der Kinderflohmarkt findet am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr an der Stadtmauer zwischen Georg-Nadler-Straße und Raiffeisen-Volksbank sowie auf der Hälfte des Raffeisen-Hofes statt. Liebe Eltern, bitte beachten Sie die markierten Flächen und verstellen Sie nicht den Durchgang für die Bankkundschaft sowie den Zugang zum Künstlermarkt. Während die Kinder spielen sind die Eltern herzlich zu einem Besuch des Künstlermarktes im Saal der Raiffeisen-Volksbank Ebern eingeladen. Der Markt hat am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Unter dem Motto "Fernweh ganz nah - Entdecke die Freizeitmöglichkeiten deiner Region am Eberner Altstadtfest" stellen sich am ASF-Sonntag die Tourismusregionen und Freizeitanbieter von 11 bis 17 Uhr auf dem Kirchplatz vor. Dort findet zum zweiten Mal eine Tourismusbörse statt.

Mit dabei sind unter anderem die Metropolregion Nürnberg, die Obermain-Therme, Haßberge-Tourismus, Deutscher Burgenwinkel, die Rennsteigregion und der Erlebnisbauernhof Leyh. Viele neue Freizeitangebote wie die Gartenparadiese Haßberge sowie einige neue Erlebniswege werden vorgestellt.

Besonders freut man sich auch auf den Besuch der Haßberge-Bierprinzessin Kerstin Friedrich sowie der Abt-Degen-Weinprinzessin Anna-Lena Werb.

Straßensperrungen

Für die Vor- und Nachbereitungen sowie während des Festbetriebes sind Straßensperrungen nötig: Marktplatz, Spitaltorstraße, Ritter-, Rückert- und Braugasse sowie der Finanzamthof werden von Freitag, 19. Juli, 14 Uhr bis Dienstag, 23. Juli, 9 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Zusätzlich werden die Ritter-von-Schmitt-Straße und die Kapellenstraße am Samstag, Sonntag und Montag jeweils ab 20 Uhr bis zum nächstfolgenden Morgen 5 Uhr gesperrt.

Die Stadt Ebern bittet um Einhaltung der verkehrsrechtlichen Anordnungen.

Heimkommen

Besucher des Altstadtfestes, die nicht in Ebern wohnen, haben folgende Heimfahr-Möglichkeiten: Den Fahrservice des CSU-Ortsverbandes Jesserndorf, welcher die Eberner Ortsteile (beispielsweise Bramberg, Albersdorf, Reuterbrunn) bedient, die Züge der Agilis Richtung Bamberg, oder die örtlichen Taxiunternehmen.

Die Polizei informiert

Wie in jedem Jahr wird es beim Altstadtfest Taschenkontrollen an den Eingängen geben, die aufgrund der aktuellen Sicherheitslage in Deutschland verstärkt und intensiver durchgesetzt werden. Flaschen und Gläser dürfen nicht mit auf das Festgelände gebracht werden.

Ein besonderes Augenmerk legen Polizei und Jugendamt auf die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen - es werden Kontrollen durchgeführt. Für Jugendliche unter 18 Jahren wird eine alkoholfreie Cocktailbar neben dem Weinstand am Marktplatz angeboten.

Programmhefte mit dem kompletten Festprogramm sind außerdem ab sofort in der Tourist-Information in Ebern und im Bürgerbüro erhältlich.