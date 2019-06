39. Lindenfest in Grundfeld

Gaudi an der Küste - unter diesem Motto veranstalten die Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Grundfeld ihr beliebtes Lindenfest zum bereits 39. Mal am Festplatz rund um die Dorflinde.

Ab dem offiziellen Festbeginn um 18 Uhr werden die Getränke ausgeschenkt und ersten Biere gezapft. Auch in diesem Jahr gibt es wieder, bei dem einzigen Fest weit und breit, den originalen Giecher-Bäck-Leberkäse zum Genießen. Ab 18.30 Uhr werden die Leberkäsespezialitäten kredenzt. Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, zeitig zu erscheinen, da die Köstlichkeiten sehr beliebt sind. Um 20 Uhr erfolgt eine feierliche Eröffnung der Blaufisch-Bar durch die Thermenkönigin.

Ebenso gibt es Livemusik bis in den Sonnenuntergang, dabei wird dem Festplatz durch die Installation von Lichterketten nach Einbruch der Dunkelheit ein ganz besonderes Ambiente verliehen. Bei Bratwürsten, Steaks und Obatzten sowie in der großen Blaufisch-Bar mit diversen Specials und Stimmungsgarant DJ "Octopus" darf kräftig gefeiert werden.

Von 21 bis 22 Uhr ist Happy-Hour in der Bar. Neben einer Vielzahl an Cocktails und Shots wird es auch in diesem Jahr eine Extra-Saftbar geben. Damit beteiligen sich die JFW und die FFW Grundfeld an der Aktion unseres Landkreises zur Suchtprävention "Unser Landkreis gemeinsam gegen Drogen!".

Zusätzlich unterstützt die JFW Grundfeld auch das Projekt "HaLT - Hart am Limit" des Landkreises. Um dem übermäßigen Alkoholgenuss Alternativen bieten zu können, gibt es beim Lindenfest eine Palette von alkoholfreien Mixgetränken und Cocktails. Zum Ausschank kommen die bewährten Biere und Säfte der Brauerei Trunk aus Vierzehnheiligen. Auch bei schlechtem Wetter wird für genügend Sitzplätze gesorgt sein.

Das Festprogramm bietet den Gästen eine vielfältige Abwechslung. Deshalb laden die Jugendfeuerwehr und die Feuerwehr Grundfeld alle ein, ob Jung ob Alt, von nah und fern, ein paar vergnügliche Stunden in Grundfeld zu verbringen. In Mitten vom Gottesgarten wird wieder ein Mal im Jahr so richtig gefeiert.