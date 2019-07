Beste Stimmung ist angesagt, wenn Bürgermeister Harald Hübner am Samstag, 13. Juli 2019, um 18.30 Uhr am Marktplatz mit den Böllerschützen des Schützenvereins "Die alten Treuen" das 35. Drossenfelder Straßenfest eröffnet. Anschließend gibt es gleich Live-Musik: "Voices 4 U", am Marktplatz, "CJ & The Sunshine Gang", im Bräuwerck sowie "Rockmusik mit Anyway" und ab 22 Uhr DJ Max in der Garage Pöhner.

Das Programm am Sonntag, 14. Juli 2019, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Garten des Bräuwercks mit musikalischer Umrahmung durch die Band "Hauptsache" (bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt). Am Marktplatz ist von 11 bis 13 Uhr zum Frühschoppen mit Alleinunterhalter Klaus Albrecht eingeladen. Von 13.30 bis 16 Uhr spielt der Musikverein Neudrossenfeld / Altenplos. Ab 17 Uhr rockt die Band "Tush" auf dem Marktplatz.

Im Bräuwerck sorgt von 11.30 bis 14.30 Uhr das "Anni & Greg Trio" für Stimmung. Im Anschluss daran gibt es Auftritte der Akrobatikgruppe aus Neudrossenfeld, der Mohrenwäscher Bayreuth, der Lindauer Tanzmäuse und der "Wild Cats". Ab 17 Uhr kann man der Band "MoJo" lauschen. In der Garage Pöhner musizieren ab 14.30 Uhr die Nachwuchsmusikanten der Akkordeongruppe Neudrossenfeld, ab 16.30 Uhr Marcel Benker aus Himmelkron mit seiner Steirischen und ab 19 Uhr Chris Bauer.

Für die Kinder gibt es am Sonntag ein spektakuläres Angebot: Hüpfburg, Märchenstunde "Die Bremer Stadtmusikanten" um 17.15 Uhr im Eishaus (auf dem Bräuwerck-Areal), Oldtimer-Ausstellung der Traktorfreunde Altenplos ab 13 Uhr am Schlossplatz, Losbude, Dosenwerfen, Pfeilwurf, Korkenziehen, Spielwaren, hübsches Holzwerk, Eis, Süßigkeiten, Crêpes, Langos, Popcorn, Mandelbrennerei u.v.m.

Und die Evangelische Kirchengemeinde Neudrossenfeld lädt ab 16 Uhr zum Musical "Auf der Suche nach Jesus" in die Dreifaltigkeitskirche ein, aufgeführt vom Sunshine- und Kinderchor.

Kulinarisch werden die Besucher von den heimischen Vereinen, Gaststätten und privaten Anbietern bestens verwöhnt. Die Waldauer Dorfgemeinschaft bietet beispielsweise Samstag und Sonntag im Bräuwerckbiergarten gegrillte Makrelen an.

Am Montag, 15. Juli 2019, geht es stimmungsvoll weiter. In der Garage Pöhner kann man sich ab 11.30 Uhr über Saure Bratwürste mit Kerwamusik freuen. Ab 14 Uhr herrscht Festbetrieb mit Kaffee und Kuchen (alle Kartenspieler sind herzlich willkommen), um 18 Uhr gibt's Schaschlikpfanne (solange der Vorrat reicht). Um 18.30 Uhr steigt die "Kultveranstaltung" - Karaoke von und mit "DJ Ron". Am Marktplatz spielt ab 18 Uhr das "Anni & Greg Trio". Für das leibliche Wohl und Biergartenbetrieb sorgen der TSV Neudrossenfeld und die Schützengesellschaft "Die alten Treuen" e.V. im Bräuwerck.