3. Auto- und Gewerbemesse

Es wird ganz schön was los sein, denn es ist wieder Einigens geboten bei der Auto- und Gewerbemesse in Weismain. Sie wird in diesem Jahr zum dritten Mal von den drei Kommunen Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain im Wechsel ausgetragen. In diesem Jahr ist die Stadt Weismain erstmals Ausrichter beim Geschehen, das am 5. Mai ab 10 Uhr im Weismainer Kastenhof und um das Rathaus stattfinden wird. In dieser dritten Auflage wird die Messe mit einem verkaufsoffenen Sonntag in Weismain und einem Frühlingsfest der Umweltstation Weismain verbunden sein. Natürlich werden alle Firmen aus dem Bereichen Auto, Technik und Gewerbe sich den Besuchern mit ihren Produkten und Dienstleistungen vorstellen. Die Veranstaltung wird als "Spezialmarkt" durchgeführt. Somit ist sowohl Beratung als auch Verkauf möglich. Während der Messe werden die ortsansässigen Unternehmen die Möglichkeit wahrnehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen der breiten Bevölkerung auf zu zeigen und vorzuführen. Als sehr positiv sehen dies auch die drei Bürgermeister der Kommunen, die die Messe um 11.30 Uhr offiziell eröffnen werden. Hier zeige sich auch wieder die kommunale Zusammenarbeit der drei Kommunen, sind doch Aussteller von überall dabei. Natürlich werden die verschiedenen Automobilaussteller gefragt sein: Was ist mein Diesel wert, wie sieht es mit Elektro-Fahrzeugen aus, wie hoch sind im Verhältnis Neuanschaffungen und vieles mehr werden sicherlich Themen sein. Natürlich wird es weitere Themen zur Fahrzeugpflege geben. Rund um Bau und Wohnen werden Garten, Heim und Haus Heizungs- und Sanitärtechnik, Holzblockbau, Türen und Treppenhandwerk, sicherlich interessante Anlaufziele sein. Aber auch sportlich geht es zu mit einem Bike-Center und einem Stand für Sport und Wellness.

Kulinarische Gaumenfreuden

An diesem Sonntag, 5. Mai, ist aber nicht nur für die Interessenten der Messe einiges geboten. So wird die Einleitung der Veranstaltung von der Weismainer Blasmusik übernommen. Um 12.30 kommt es zu einem Wettstreit der Bürgermeister und den Löschkids der Weismainer Feuerwehr. Von der "HeraDo-Kampfkunst" im Bereich Selbstverteidigung können sich die Besucher um 13.30 Uhr überzeugen. Ab 14.30 Uhr stellen sich die Tanzschule Alice Göhl und das Sportstudio "Carpe Diem" den Besuchern vor. Aber auch die Kindertagesstätte Kinderzeit wird im Anschluss einen Auftritt haben. Natürlich wird es wie in Weismain bei Großveranstaltungen üblich wieder eine Menge kulinarische Möglichkeiten geben um den verwöhnten Gaumen eine Freude zu bereiten. "Gegrilltes und heißes aus dem Topf", Biergartenbetrieb bei gutem Wetter, Käsespezialitäten und Hausgemachtes" sowie Kaffee, Torten, Kuchen und Eis laden ebenso wie die Weismainer Gastronomie zum Schlemmen ein. Hausgemachte Blechkuchen aus dem Holzbackofen und eine Frühlingssuppe und weitere Kräuterschmankerl aus der Umweltstation sind dabei sicherlich ein Höhepunkt.

Tipps und Tricks von der Umweltstation

Es gibt aber eine weitere Besonderheit der diesjährigen Messe. Verbunden ist die ganze Veranstaltung mit dem diesjährigen Frühlingsfestes der Umweltstation und den Weismainer Blumen und Gartenfreunden. Infos und Praxistipps rund um den Garten wie bienenfreundliche Blühflächen sind dort ebenso zu erleben wie die Bepflanzung vielfältiger Gemüsesorten. Bei Aktionen für Kinder werden "Samenbomben" vorgestellt. Aber auch die Möglichkeiten von Hochbeeten werden aufgezeigt. So ist es den Initiatoren gelungen ein sehr abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, welches sicherlich einen Besuch verdient. Es wird gebeten den städtischen Bauhof, sowie die Parkplätze der Firma Dechant, der Abt Knauer Grundschule und dem ehemaligen Lidl-Markt zu nutzen.