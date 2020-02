25 Jahre "Mamma Piera"

Angenehm gedimmtes Licht, eine elegante Ausstattung, ein freundliches Lächeln von Marcello. Schon das Betreten des "Mamma Piera" fühlt sich nicht wie der bloße Besuch eines Restaurants an. Wer bei Marcello und seinem Sohn Mirco Iuliano zu Gast ist, der fühlt sich wie zu Hause bei Freunden. Und dann ist er da, dieser einzigartige Duft der italienischen Küche. Es ist nicht nur der Geruch von leckerem Essen, der dem Gast um die Nase spielt, sondern es ist der Hauch des Besonderen. Im "Mamma Piera" haben sie eben das Fingerspitzengefühl für den kulinarischen Genuss. Und das schon seit 25 Jahren. Ein Grund zum Feiern.

Das "Altstadtkino" hatte das Gebäude im Herrenmühlweg 6 über viele Jahre geprägt. Doch Marcello Iuliano zeichnet sich als würdiger Erbe dieser alten Lichtspiele aus. Das Kino wurde zur Gastronomie - und die Menschen fühlen sich von dem wunderschönen Ambiente und der Gastfreundschaft ebenso angezogen, wie früher von den Hollywood-Blockbustern.

Was zunächst nur als Bistro gedacht war, sprengte schnell den Rahmen und verwandelte sich in eine Top-Adresse unter den heimischen Restaurants. Das liegt ganz wesentlich an Chef Marcello Iuliano. Er hat ein Näschen dafür, auf der Speisekarte wie auch in der Ausstattung seines Restaurants das Flair Italiens zu vermitteln. Mit ganzem Herzen ist er für seine Gäste da und nimmt sich auch gerne die Zeit für einen kleinen Plausch. Kein Wunder, dass er für alle nicht "Herr Iuliano", sondern "unser Marcello" ist.

Nicht minder herzlich ist sein Sohn Mirco, der ihm "die Kraft für die nächsten 25 Jahre gibt", wie er mit einem Lächeln versichert. Zugleich hat Mirco Iuliano der Küche in beeindruckender Weise seine ganz eigene Handschrift verliehen. Pasta, Pizza, Fleischgerichte, Fisch, Antipasti, Risottos, Desserts - die Speisekarte ist vielfältig und doch strukturiert. Von Gang zu Gang wirkt alles wie aus einem Guss. Mirco Iuliano kocht nicht nur, er zaubert einen Gaumenschmaus, bei dem die Optik in keiner Weise hinter dem Geschmack zurückstehen muss. Nicht umsonst ist er durch die Schule von Sterneköchen gegangen. Sein Stil: bodenständige Gerichte mit einem Hauch Extravaganz und einer eigenen Note. Längst ist die Küche des "Mamma Piera" über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannt.

Ohne ein gutes Team könnten Vater und Sohn diese Qualität jedoch kaum Tag für Tag auf den Tisch bringen. Deshalb dankt Marcello Iuliano allen, die über die 25 Jahre zum Erfolg des "Mamma Piera" beigetragen haben. Sein größter Dank gilt jedoch den unzähligen treuen Gästen.

Mit ihnen wollen Marcello und Mirco Iuliano nun gemeinsam ein Vierteljahrhundert "Mamma Piera" feiern. Vom 8. bis 16. Februar laden sie daher besonders zu einem Besuch ins 2019 neu eingerichtete Restaurant ein. Dann wartet auf jeden Gast ein kleines Präsent und ein Losverkauf mit rund 100 Sachpreisen. Der Hauptgewinn: ein Fünf-Gänge-Gourmetmenü für zwei Personen. Doch nicht nur die Besucher sollen von dieser Jubiläumsaktion profitieren. Der Erlös des Gewinnspiels wird einer Demenzorganisation als Spende zufließen.

Ein Höhepunkt der Feierlichkeiten wartet am 13. Februar auf die Gäste. Dann wird es einen Büfettabend geben, bei dem die Besucher selbst über den Preis ihrer Gerichte entscheiden dürfen.

Wer lecker italienisch genießen will, sollte sich das "Mamma Piera"-Jubiläum also nicht entgehen lassen. Die Iulianos freuen sich schon auf den Besuch vieler alter und neuer Freunde.