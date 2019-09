25 Jahre Kindergarten Wartenfels

Der Kindergarten St. Bartholomäus Wartenfels wird heuer 25 Jahre jung. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 22. September, mit einem großen Fest für die ganze Familie gefeiert, zu dem die Kindergartenkinder, das Kindergartenteam und die Kirchenverwaltung ganz herzlich einladen. Die Einladung richtet sich nicht nur an die Eltern der Kindergartenkinder, sondern an die ganze Bevölkerung und insbesondere an alle ehemaligen Wartenfelser Kindergartenkinder.

Das Festprogramm beginnt um 9.30 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Pausenhof oberhalb des Kindergartens. Dem Gottesdienst schließen sich die Festreden an. Danach ist zum Weißwurstfrühschoppen eingeladen. Außerdem gibt es Wiener mit Brötchen, belegte Schinken- und Käsebaguettes, Kaffee und leckere selbstgebackene Kuchen und Torten, außerdem verschiedene Getränke.

Nicht nur für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, sondern auch für jede Menge Kurzweil. So ist von 11 bis 14 Uhr das Spielmobil des Kreisjugendrings Kulmbach vor Ort und bietet ein abwechslungsreiches Angebot für die Kinder. Um 12.30 Uhr darf man sich auf eine Aufführung der Kindergartenkinder freuen. Gegen 15 Uhr endet das Fest mit Luftballonsteigen. Die ersten drei Luftballonkarten, die an den Kindergarten zurückgeschickt werden, werden prämiert.

1994 ins Leben gerufen

Für viele Eltern ist der Wartenfelser Kindergarten aus dem Gemeindeleben nicht mehr wegzudenken. Für sie ist es eine große Hilfe, dass sie ihren Nachwuchs am Morgen in die Obhut von Martina Nagel (Erzieherin/Leiterin), Marion Roth (Erzieherin/Kinderpflegerin) und Anneliese Taugs (Kinderpflegerin) geben können, denn sie wissen, dass ihre Kleinen dort gut aufgehoben sind.

Doch den Kindergarten gibt es noch gar nicht so lange. Erst im Jahre 1994 wurde diese segensreiche Einrichtung ins Leben gerufen. Zu verdanken ist die Gründung des Kindergartens in erster Linie dem damaligen Pfarrer Adalbert Lachnit, dem früheren Bürgermeister Erhard Hildner mit seinem Gemeinderat, dem Pfarrgemeinderat und der Kirchenverwaltung von Wartenfels, die für dieses Anliegen von Beginn an ein offenes Ohr hatten.

Mit Kosten in Höhe von 560 000 D-Mark wurde seinerzeit das Untergeschoss des nicht mehr genutzten Schulhauses umgebaut. So wurden zahlreiche Räume und auch ein attraktiver Außenbereich geschaffen.

Hier fühlen sich die Kinder wohl

Der Kindergarten liegt am Ortsrand von Wartenfels in einer ruhigen Wohngegend. An den Kindergarten schließt sich ein großer Garten mit Rasenfläche zum Toben und Spielen an. Dahinter befinden die verschiedenen Spielgeräte (Schaukel, Rutsche, Wippe, Klettergerüst mit Seilen, großer Sandkasten mit Sonnenschutzsegel) sowie eine Spielhütte. Des Weiteren finden sich im Außenbereich ein Erdbeer-/Himbeerbeet sowie Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Der liebste Platz der Kinder ist jedoch ihr "eigener Wald" im Garten. Es stehen im Außengelände große Tannen- und Laubbäume, in denen sich die Kinder liebend gern verstecken und ihre "Häuser" bauen. Unterhalb des Kindergartens befindet sich ein großer Abenteuerspielplatz, der auch manchmal in Anspruch genommen wird. Außerdem gehen die Kinder gerne auf die Wald- und Wiesenwege in der näheren Umgebung.

Im Innenbereich des Kindergartens steht ein großer Gruppenraum zur Verfügung, in den drei Ecken/Nischen eingebaut sind. Daran schließt sich ein kleinerer Raum an, der von den Hortkindern als "Schulzimmer" für die Hausaufgaben genutzt wird. Im Flur befinden sich die Garderoben der Kinder auf der einen Seite und ein weiterer Bauteppich und Spieltisch auf der anderen Seite. Der Kindergarten verfügt über eine Küche, in der die Kinder Mittag essen, über einen Waschraum mit Toiletten, ein Büro, einen Schlafraum sowie einen Turnraum.

Derzeit betreuen die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen insgesamt 20 Kinder im Alter von 1 bis 10 Jahren. Bleibt zu hoffen, dass es auch in Zukunft nicht an Nachwuchs fehlt, damit diese Einrichtung noch viele Jahre erhalten bleibt. In der Kindertagesstätte werden U3-Kinder, Regel-Kiga-Kinder und Schulkinder betreut. Zum pädagogischen Konzept gehört, dass alle eine Gruppe/Gemeinschaft sind, aber trotzdem jede Altersgruppe auch getrennt gefördert wird. So werden spielerisch den U3-Kindern Alltagssituationen nähergebracht. Regelkinder erhalten eine Vorbereitung auf die Schule, und die "Großen" werden am Nachmittag bei den Hausaufgaben betreut. In den Ferienzeiten gibt es verschiedene Aktionen, wie zum Beispiel BRK-Rettungswagen kennenlernen, Waldtage und vieles für alle Kinder gemeinsam angeboten. Als zusätzliches Angebot gibt es für die Kinder zweimal wöchentlich am Nachmittag einen Workshop zu besonderen Themen wie z. B. ForscherKids, Bewegung mit Rita und Konrad oder musikalische Früherziehung.