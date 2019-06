23. Kulmbacher Oldtimer Treffen

Oldtimer-Fans kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn im Kulmbacher Mönchshof das alljährliche Oldtimer Treffen stattfindet. Auch in diesem Jahr lädt der Kulmbacher Oldtimer Stammtisch herzlich zum größten Oldtimer-Treffen Nordbayerns ein. Am Sonntag, 16. Juni, werden rund 700 Oldtimer und 4000 interessierte Besucher erwartet.

"Wir zählen zwar mit dem Kulmbacher Oldtimer Treffen zum größten seiner Art in Nordbayern, doch ist für uns die Größe nicht entscheidend, sondern die Qualität der Veranstaltung", sagt Walter Schaller, Vorsitzender des Oldtimer Stammtisches Kulmbach (OSK), welcher in diesem Jahr zugleich sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Die Qualität spiegelt sich in erster Linie in den Prachtstücken wider, welche die Besucher auf dem Gelände des Kulmbacher Mönchshof bestaunen können. "In diesem Jahr wird es ein großes Spektrum an Vorkriegsfahrzeugen und an Fahrzeugen der 50er bis 70er Jahre geben", verspricht Schaller.

In historischem Ambiente

Die Qualität des Kulmbacher Oldtimer Treffens ist nicht nur ausschließlich auf die historischen Fahrzeuge zurückzuführen. Auch das kulturhistorische Ambiente trägt dazu bei: Der Kulmbacher Mönchshof ist seit 1996 Dreh- und Angelpunkt für die Ausstellung der historischen Fahrzeuge. "Der Kulmbacher Mönchshof bietet einen authentischen Rahmen, der die Reise in die Vergangenheit ermöglicht - und dies ganz speziell im 25. Jubiläumsjahr des Bayerischen Brauereimuseums", sagt Dr. Helga Metzel, Geschäftsführerin der Museen im Kulmbacher Mönchshof e. V.. "Unser Gelände gibt ausreichend Raum für Aussteller und Besucher, um über die ausgestellten Kleinode fachsimpeln zu können." Und sie fährt fort: "Die Museen leisten mit ihren Ausstellungen einen interessanten und lehrreichen Beitrag zur Geschichte der Lebensmittelkultur, sie sind als kulturhistorisches Schaufenster des Lebensmittelstandortes Kulmbach immer eine Reise wert."

Schmankerl für die Augen

Das traditionelle Oldtimer Treffen ist die perfekte Gelegenheit für alle Oldtimer-Fans, ihre Karossen aus längst vergangener Epoche herauszuholen, auf Hochglanz zu polieren und die Leidenschaft mit anderen Liebhabern zu teilen. "Die Qualität unserer Veranstaltung ist es, die die Oldtimer-Liebhaber weite Anfahrtswege in Kauf nehmen lässt. Selbst aus der Schweiz und Österreich kommen die Teilnehmer", verrät Schaller.

Teilnahmebedingungen

Für Teilnehmer ist die Zufahrt mit einem Fahrzeug, welches älter als 30 Jahre ist und ein "H" oder "07"-Kennzeichen besitzt, kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Veranstaltungsgelände öffnet seine Türen am Sonntag um 9.30 Uhr. Für alle Teilnehmer wird es als kleines Dankeschön eine Erinnerungsflasche Mönchshof mit einem Sonderetikett, eigens angefertigt für das Oldtimer Treffen 2019, geben. Besucher können die Oldtimer ab 10 Uhr bewundern. Die Ausstellung ist für Teilnehmer und Besucher ohne Eintritt zugänglich. Zudem gibt es die Möglichkeit, Kleinteile und Zubehör an Verkaufsständen käuflich zu erwerben. Für Essen und Trinken ist auf dem Veranstaltungsgelände und im wunderschönen Biergarten gesorgt. Das Bayerische Brauereimuseum, das Bayerische Bäckereimuseum und das Deutsche Gewürzmuseum sind von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter www.kulmbacher-moenchshof.de und www.osk-kulmbach.de.