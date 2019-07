2. Buchauer Sommerfest

Am Wochenende 13. und 14. Juli 2019 lädt Freiwillige Feuerwehr Buchau-Dörfles zum Sommerfest am Feuerwehrhaus ein.

Den Auftakt macht am Samstag der Kabarettabend "Bauer sucht Eich" - ein fränkischer Angriff auf die Lachmuskeln mit Das Eich und Atze Bauer. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, Tickets sind im Vorverkauf zu 16 Euro unter www.ff-buchau-doerfles.de, in der "Gastwirtschaf zum Paul" und "Simones Main-Schnitt" in Mainleus oder an der Abendkasse zu 18 Euro erhältlich.

Am Sonntag ist Familientag. Im Mittelpunkt steht der Festakt zur Gründung der Kinderfeuerwehr "Die Feuersalamander" um 11 Uhr. Im Anschluss daran gibt es Mittagessen mit Lendchen, Krenfleisch oder veganem Gulasch.

Ab 14 Uhr geht es mit dem Familiennachmittag weiter. Während die Erwachsenen es sich im "Biergarten" bei Kaffee und Kuchen oder Eis gemütlich machen, können sich die Kinder auf der Hüpfburg und bei Spielen der Kinderfeuerwehr austoben. Als besondere Aktion bietet die Feuerwehr Buchau-Dörfles Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto an.

Ab 16 Uhr gibt es dann noch Stimmungsmusik mit der Band "Die Fregger" aus Kasendorf. Für das leibliche Wohl stehen diverse Leckereien bereit: Es gibt Bratwürste, Pommes, Lachsbrötchen, Käsebrot und als besonderen Genuss eine fränkische Brotzeitplatte (auch in einer vegetarischen Variante).

Zum Genießen lädt auch die Cocktaillounge mit sommerlichen Drinks ein. Am Montag lädt die Feuerwehr Buchau-Dörfles die älteren Gemeindemitglieder noch zu einem Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen ein.