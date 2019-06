150 Jahre Freiwillige Feuerwehr

Sie sind da wenn es richtig brennt oder brenzlig wird: Die Männer und Frauen der Freiwilligen Feuerwehren sind aus dem Alltag nicht mehr weg zu denken. Die Nüdlinger Freiwillige Feuerwehr feiert jetzt ihren 150. Geburtstag. 1869 fassten 44 Freiwillige den Entschluss, Menschen und deren Hab und Gut vor Feuer zu schützen. Im selben Jahr hatte das Königshaus die Gemeinden angewiesen, eine Feuerwehr zu gründen. In den Haushalten kamen mit Wasser gefüllte Ledereimer einem Feuerlöscher gleich. "Nicht wenige gefährliche Brände entstanden", sagte Thomas Schäfer von der Gemeinde Nüdlingen "weil gerade in armen Haushalten Kienspan als Lichtquelle diente." Im Landkreis Bad Kissingen wurden große Teile von Hammelburg (1854), Bad Brückenau (1876) von Feuern verwüstet, dazu kamen noch unzählige Brände in den Dörfern. Kein Wunder, dass die Bevölkerung im aufkommenden Bürgertum des 18. Jahrhunderts den Schutz vor Feuer - salopp gesagt - selbst in die Hand nahm. Damals mit sehr beschaulichen Mitteln, Handwagen mit Spritze oder, in größeren Gemeinden, kamen von Pferden gezogene Wagen zum Einsatz, einfache, von Männern gehaltene Leitern dienten dem Erreichen von höher gelegenen Brandherden. Heute geht es nicht mehr nur um Brandbekämpfung - die mit modernsten Geräten von statten geht, heute steigt die Feuerwehr auch in einen Baum oder Kanal um ein verirrtes Kätzchen oder einen anderen Vierbeiner zu retten und dergleichen mehr.

Momentan zählt die Freiwillige Feuerwehr Nüdlingen 190 Mitglieder, darunter fünf Frauen, 60 Feuerwehrdienstleistende helfen aktiv, 24 von ihnen sind als Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Fünf Fahrzeuge stehen auf dem Hof, ein Tanklöschfahrzeug TLF, 16/25 zur Brandbekämpfung, ein Löschgruppenfahrzeug, LF 8/6 THL, Schwerpunkt Technische Hilfeleistung, ein Versorgungs LKW mit einem modularen Beladungssystem für Wassertransport, Wasserförderung, Technische Hilfeleistung und ergänzendes Material, ein Mehrzweckfahrzeug MFZ für die Einsatzleitung und ein Mannschaftstransportwagen MTW für Mannschafts- und Materialnachschub. 2018 gab es 55 Einsätze, jetzt erst vor kurzem, kam es in Münnerstadt zu einem Unfall, bei dem ebenfalls die Floriansjünger aus Nüdlingen halfen. Ihr Fest zum 150. Geburtstag feiern die Nüdlinger von Samstag, 29. Juni bis Montag, 1. Juli.

Hier das Programm:

Samstag, 29. Juni, Samstags-Kracher, 18 Uhr: Essen-Special mit Wildschwein-Burgern, Bratwurst, Currywurst, Steak, Pommes und Co., großer Cocktailbar, ab 20 Uhr spielt "Hot Oven and the Briketts.

Sonntag, 30. Juni, 11 Uhr: Familientag, ab 11. 30 Uhr, gemischter Braten, Bratwurst, Currywurst, Steak, Pommes und Co., ab 13 Uhr hat die Kaffeebar geöffnet, um 13.30 Uhr startet der große Festumzug, für Kinder steht am Nachmittag eine Hüpfburg und ein großer Kinderspielplatz bereit, die musikalische Unterhaltung übernehmen ab 11.30 Uhr "Vollblech" und ab 17 Uhr die "Swinging Schnitthappys"

Montag, 1. Juli, Rhöner Bierabend: 14.30 Uhr, Kaffeebar, ab 18 Uhr, Haxen und Kreuzbergbier, Bratwurst, Currywurst, Steak, Pommes und Co., ab 14.30 Uhr, Altaktiven-Treffen des Landkreises Bad Kissingen, ab 16 Uhr spielen "ä weng", ab 18 Uhr die "Rhöner Rebellen"

Anja Vorndran