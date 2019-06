15 Jahre Restaurant "Der Löwenhof"

Schon 15 Jahre sind Küchenmeister Andreas Goldmann und seine Frau Sabine Goldmann das Wirts-Ehepaar im Rödelseer Restaurant "Der Löwenhof". Sie hatten im Jahr 2004 das geschlossen Gasthaus als Kleinod erkannt und wieder wach geküsst. Seitdem zählt das Angebot als gastronomische Konstante am Fuße des Schwanbergs. Der in Neustadt, Coburg, geborene Gastronom hatte 1982 den Beruf des Kochs erlernt, kochte danach als Zeitsoldat auf einem Zerstörerschiff und U-Booten der Marine. Später führte der Beruf Andreas Goldmann mit seiner Gattin in Braunschweig zusammen. Beide entstammen Gastronomie-Familien, suchten damals bundesweit nach einem Objekt und wurden in Rödelsee fündig. "Wir servieren unseren Gästen deutsche Küche mit Pfiff", erzählt der Küchenmeister. "Pfiff" bedeutet, Gerichte wie Bratwurst mit Soße, frittierten Spargel, mit Pfifferling-Rührei-Rauchlachs garniertes Rumpsteak und weitere Kreationen aus der Küche. Der "absolute Renner" bei den Gästen im Löwenhof ist das Schäufele mit Kloß, "rund 40.000 Schäufele haben unsere Gäste in den 15 Jahren schon bei uns schmecken lassen", schätzt Andreas Goldmann. Der Küchenmeister garantiert Qualität, Produktfrische und regionalen Zutaten: Das Gemüse stammt aus Albertshofen, das Fleisch von regionalen Zulieferern, das Bier aus Krautheim und es werden ausschließlich Rödelseer Weine serviert - Regionalität wird im Löwenhof groß geschrieben.

Die Qualität im Löwenhof dokumentiert auch eine Auszeichnung für touristische Leistungen von "Wein.Schöner.Land". Da Rödelsee seit dem vergangenen Jahr eine Fair-Trade-Gemeinde ist, setzen die Goldmanns auch auf diese globale Idee und bieten fair gehandelten Kaffee und Tee auf der Karte an. Zudem gibt es eine Mittagskarte, eine reichhaltige Abendkarte und durchgehend warme Küche von 12 bis 22 Uhr. Eine Aufzuganlage bietet Barrierefreiheit. Insgesamt umfasst der Löwenhof neben dem Gastraum und dem Nebenzimmer im Obergeschoss einen klimatisierten Saal, den Blauen Salon und das Fürstenzimmer. So können die Goldmanns für jegliche Gruppengrößen bis zu 120 Personen den passenden Raum bereitstellen. Ob Tagungen oder Familienfeiern, der Löwenhof ist bestens geeignet und wird wie kaum ein anderer Gasthof in der Umgebung für Hochzeiten auserwählt. "Wir haben zehn Mitarbeiter plus mehrere Aushilfen, ohne unseren fleißigen Leute wären wir nicht so erfolgreich und keine 15 Jahre hier", lobt Sabine Goldmann ihre Mitarbeiter. Seit zehn Jahren wird der Silvesterball von den Gästen geschätzt. Heute gibt es den Silvesterball im zweijährigen Wechsel mit einem Silvester-Büffett-Abend. Die Goldmanns laden immer wieder in den Innenhof-"Weingarten" zum Barbecue ein, so jetzt auch zum "15-Jährigen". Am Mittwoch, 26. Juni, gibt es ab 18 Uhr das Geburtstags-Barbecue, hier spielt Musiker Manfred Groll auf, eine Reservierung für diesen Abend ist erwünscht.