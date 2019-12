100 Jahre Schreinereigeschichte

Die große Leidenschaft von Schreinermeister Hans Kellermann, dem Großvater von Markus und Georg Kellermann, war das Holz. Er begann - zunächst allein - im Jahr 1919 in einem Zimmer seines Wohnhauses in der Großen Bauerngasse 6 in Höchstadt mit einer kleinen Schreinerei. Schon nach einem halben Jahr stellte er den ersten Gesellen ein.

Es dauerte nicht lange, dann war das Zimmer viel zu klein und er baute eine 40 Quadratmeter große Werkstatt in den Hof seines Anwesens. Hier begann er mit der Fertigung von Küchen, Schlaf- und Wohnzimmermöbeln in gestrichener und furnierter Ausführung.

1928 kam eine weitere, 200 Quadratmeter große, zweigeschossige Werkstatt mit getrenntem Maschinen- und Bankraum dazu. Die alte Werkstatt funktionierte er in einen Anstreich- und Polierraum um. In dieser Zeit beschäftigte er bereits sieben Schreiner und Lehrlinge.

Da Hans Kellermann zu Beginn des Krieges im Jahr 1939 für den Kriegsdienst bereits zu alt war, blieb ihm der Militärdienst erspart und er konnte weiter in seiner Werkstatt arbeiten.

Nach dem Krieg baute Kellermann im Jahr 1950 neben der bestehenden eine weitere zweigeschossige Werkstatt mit nunmehr 450 Quadratmeter Fläche an, in der er und seine mittlerweile 25 Mitarbeiter hochwertige Möbel und Fenster fertigten.

Im Jahre 1965 übergab er die Firma an seinen Sohn Hans Kellermann junior, der über mehr als zwei Jahrzehnte die Schreinerei in den bestehenden Räumen weiterführte. Doch die Produktion von Fenstern, auf die er sich in der Zwischenzeit spezialisiert hatte, war durch die zwei Etagen nicht mehr rationell und so entschloss er sich, zusammen mit seinen beiden Söhnen, die ebenfalls das Schreinerhandwerk erlernt hatten und die Firma weiterführen wollten, an einem neuen Standort, nämlich in der Großen Bauerngasse 84 in Höchstadt, eine 1000 Quadratmeter große, eingeschossige Werkstatt zu errichten.

Im Jahr 1993 übernahm der ältere Sohn Georg, der gerade seine Meisterprüfung abgelegt hatte, die Firma seines Vaters, weil dieser aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten musste. Bereits 1994 wurde die Werkstatt modernisiert und die Fensterfertigung weitgehend auf computergesteuerte Maschinen umgestellt.

1996 wurde dann das Unternehmen in eine GmbH umfirmiert und der jüngere Sohn Markus, der inzwischen ebenfalls die Meisterprüfung abgelegt hatte, als Gesellschafter mit aufgenommen.

Im folgenden Jahr baute Georg neben einem Wohnhaus auch einen neuen Ausstellungsraum mit angrenzendem Büro auf das Firmengelände, um den Kunden das vielfältige Angebot ansprechend präsentieren zu können, das nach und nach immer mehr erweitert wurde.

Inzwischen umfasst das Sortiment neben individuell nach Kundenwunsch in der Werkstatt gefertigten Holz-, Holz-Alufenstern und Haustüren auch Wintergärten, Pfosten-Riegel-Fassaden, Beschattungs- und Rollosysteme und die Wartung und Reparatur von Fenstern. Auch Insektenschutzsysteme und Sonnenschutz fehlen in der breit gefächerten Angebotspalette nicht. Um dieses Sortiment anbieten zu können, wurden weitere moderne Geräte angeschafft. Selbstverständlich bietet die Schreinerei Kellermann auch Kunststofffenster und Kunststoff-/Aluminiumhaustüren an.

100 Jahre Schreinerei Kellermann - und es geht weiter. Die vierte Generation steht schon in den Startlöchern. Seit 2018 arbeitet Leon, der zweitälteste Sohn von Georg, mit viel Freude als Geselle im heimischen Betrieb mit und sein jüngerer Bruder Vincent befindet sich gerade in der Ausbildung. Auch er ist begeisterter Handwerker und möchte die Familientradition fortführen.

Ein Familienunternehmen mit großem Zusammenhalt, das nach Kundenwunsch produziert und das den Kunden immer beratend zur Seite steht, ein Familienunternehmen mit Blick nach vorne - beruhigend für die Senioren, die Inhaber und die Mitarbeiter - das ist die Firma Kellermann.

Johanna Blum