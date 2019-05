100 Jahre Musikverein Burghaig

Vom 24. bis 26. Mai herrscht Ausnahmezustand in Burghaig, denn der Musikverein feiert sein 100-jähriges Bestehen und lädt herzlich zum Kreismusikfest ein. Gefeiert wird in einem 1000-Mann-Festzelt auf dem Sportgelände des SV Burghaig. Schirmherren der Festveranstaltung sind Bezirkstagspräsident Oberbürgermeister Henry Schramm und Landrat Klaus Peter Söllner.

Auftakt mit Viera Blech

Die Festtage beginnen am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) mit einem Konzert der band Viera Blech. Viera Blech ist eine im Jahr 2004 gegründete Blasmusikformation aus Tirol. Der Stil der Gruppe zeichnet sich durch Eigenkompositionen aus, die auch neue Elemente nicht scheuen. Arrangements von bekannter Blasmusikliteratur bis hin zu Welthits aus Pop, Rock und anderen Genres runden das Programm ab. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.mvburghaig.de oder Telefon 0176/19960229.

26 Kapellen messen sich bei den Wertungsspielen

Am Samstag, 25. Mai, finden nach langer Zeit wieder einmal Wertungsspiele des Nordbayerischen Musikbundes in Kulmbach statt. Die Zahl der Anmeldungen war derart überwältigend, dass die Wertungsspiele am Sonntag weitergeführt werden müssen. Sie finden ab 7 Uhr in der Turnhalle statt. Zuhörer sind herzlich willkommen.

Ein Highlight ist bestimmt auch der große Seniorennachmittag am 25. Mai ab 14 Uhr. Gemeinsam laden der Seniorenbeirat der Stadt Kulmbach und der Musikverein Burghaig herzlich zu diesem geselligen Nachmittag für Seniorinnen und Senioren ein. Musikalisch umrahmt wird der Nachmittag von der Stadtkapelle Kulmbach unter der Leitung von Dirigent Thomas Besand und dem Musikverein Kasendorf. Neben den fränkischen Festzelt-Spezialitäten wird es auch Kaffee und selbstgebackenen Kuchen zu fairen Preisen geben. Oberbürgermeister Henry Schramm: "Herzlichen Dank an unsere Vorsitzende des Seniorenbeirates, Christina Flauder, und den Musikverein Burghaig, dass sie ein so umfangreiches Programm auf die Beine gestellt haben."

Stimmungsabend am Samstag

Am Samstagabend ist ab 20 Uhr zum Stimmungsabend in das Festzelt eingeladen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die "Pfaffenwinkler" - 12 unerschrockene Musiker aus dem oberbayerischen Pfaffenwinkel, die sich mit einer großen Leidenschaft der böhmischen / mährischen und modernen Blasmusik widmen. Ihr Programm besteht aus einer Mischung von hauptsächlich traditioneller Blasmusik, aber auch modernem Big Band Sound bis hin zu aktuellen Titeln.

Ein weiterer Höhepunkt des Abend ist das "seltsame Paar". Roland Jonak und Manfred Spindler feiern ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Das Sonntagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit einem Dekanatsgottesdienst. Um 11.30 Uhr trifft man sich zum Frühschoppen mit der Blaskapelle Böbing, zu der der Musikverein Burghaig seit 50 Jahren eine "richtig dicke Freundschaft" pflegt.

Um 13.30 Uhr startet ein großer Festzug durch Burghaig, vorbei auch am neuen Maibaum, den der Musikverein vor kurzem aufgestellt hat. 23 Vereine haben ihre Teilnahme zugesagt. Anschließend findet ein Gemeinschaftschor auf dem Festgelände statt. Gespielt werden die Bayern-Hymne, das Deutschland-Lied, der Marsch "Durch's schöne Frankenland" von Siegfried Herterich sowie der Choral "Apertum". Anschließend ist zum musikalischen Festausklang mit der Schorgasttaler Blasmusik und dem Musikverein Marktleugast eingeladen.

Ein aktiver Verein

Die Gründung des Musikvereins Burghaig geht auf das Jahr 1919 zurück. Liebe zur Blasmusik und die Heranbildung junger Nachwuchskräfte sind bis heute Grundpfeiler und Auftrag des Vereins. Schon im Frühjahr 1918 forderte Michael Meisel (* 9.1.1889, † 6.2.1972) in der damals noch freien Gemeinde Burghaig die Dorfbewohner auf, sich musikalisch zu betätigen. Diese Aufforderung wurde mit Begeisterung aufgenommen.

Der Musikverein Burghaig wurde von den nachfolgen Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen: Michael Meisel, Konrad Erlmann, Karl Putschky, Andreas Erhardt, Andreas Röder, Karl Erhardt, Leonhardt Wagner, Christof Fischer, Gustav Beyerlein, Hans Beyerlein, Hans Fischer, Johann Münch, Wolfgang Meisel, Georg Erhardt, Johann Lindner.

Heute zählt der Musikverein Burghaig 280 Mitglieder. Derzeit befinden sich 23 Jungmusiker in Ausbildung, das ist der höchste Stand seit Bestehen des Vereins. Der Verein bildet alle Jungmusiker selbst aus. Für die Proben und die Ausbildung stehen dem Verein zwei Stockwerke im alten Burghaiger Schulhaus zur Verfügung. Geprobt wird ein bis zwei mal in der Woche.

Früher probte der Musikverein in verschiedenen Wirtshaussälen, was einen hohen Organisationsaufwand mit sich brachte. Unter dem früheren Vorsitzenden Jürgen Hering konnte eine Vereinbarung mit der Stadt Kulmbach getroffen werden, dass der Verein die Räume im alten Schulhaus für seine Zwecke umgestalten und nutzen konnte. Der Musikverein Burghaig setzt sich aus dem Vororchester und dem Hauptorchester zusammen. Das Hauptorchester besteht derzeit aus etwa 50 aktiven Musikern.

Rund 40 Auftritte pro Jahr sind ein guter Beleg für das hohe musikalische Niveau des Musikvereins. Für den Transport der Instrumente verfügt der Verein mittlerweile über einen eigenen Anhänger.

Nicht nur musikalisch, auch gesellschaftlich ist der MVB sicher der aktivste Verein in Burghaig. Zu den regelmäßigen Aktivitäten zählen das Sonnwendfeuer, der Kirchweih-Auftakt im Atrium der Kirche, das Weinfest am Dorfberg, das Frühjahrskonzert sowie das Herbst- beziehungsweise Adventskonzert. In diesem Jahr kam erstmals in Burghaig eine Maibaumaufstellung hinzu. Die Vereinsmitglieder um Vorsitzenden Martin Sack und Dirigent Daniel Richter hoffen natürlich, dass hier eine weitere Tradition aus der Taufe gehoben wurde. Jürgen Scheibe