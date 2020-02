10. Schultütenparty

Am Sonntag, 1. März, können sich Kinder, Eltern, Paten und Großeltern von 10 bis 16 Uhr wieder umfassend informieren und ausprobieren, was im Herbst für den Schulstart trendy, wichtig und richtig ist. Im Kongresshaus Rosengarten in Coburg kann man alle Schulranzen, Rucksäcke, Schultüten, Schreibtische, Spiele und etliches Zubehör nicht nur ansehen, sondern auch gleich ausprobieren und kaufen.

Nachhaltige Schultüten

Erstmals gibt es bei der Schultütenparty am Stand von LEUWICO die Möglichkeit sich über den richtigen Schreibtisch zu informieren und diesen auch gleich zu testen. Ergonomie bei Kindern ist heutzutage wichtiger denn je.

Eine riesige Auswahl an Schulranzen aller bekannter und bewährter Marken, dazu Zubehör und Schultüten, warten am Stand der Galeria Kaufhof und der Tragwelt Coburg - bags for living darauf entdeckt zu werden. Neben den Schulranzen stehen aber auch die Schultüten im Mittelpunkt: Individuell nach Kundenwunsch in Handarbeit gefertigt, werden die Schultüten bei Manuela Koch von 123Bastellei. Schultüten in allen Größen von 35 Zentimeter bis zu 1 Meter werden bei Gaby's Kreativ Shop ganz nach den Kundenwünschen mit Acryl bemalt oder mit Fotokarton oder Moosgummi beklebt. Bei Frau Nikisch's Nadelsalat ist jede Schultüte ein personalisiertes Unikat. Alle Schultüten sind aus Stoff und können nach dem großen Tag zum Kissen umfunktioniert werden. Auch am Stand von HuBiDu finden Besucher handgefertigte Schultüten. Andrea Oertel bietet hier ihre individuellen Schultüten 70 und 85 Zentimeter lang an, die später auch als Kissen verwendet werden können. Aufträge für die Anfertigung beider Größen sowie die Stoffauswahl werden vor Ort gerne angenommen.

Ebenfalls nachhaltig sind die Zuckertüten von Maschenkram, hier ist der Name Programm denn bei Sandra Schmidt-Bittorf werden die Applikationen für Zuckertüten oder Shirts und Karten liebevoll gestrickt oder gehäkelt.

Muster-Pausenbox

Darüber hinaus gibt es wieder viel Wissenswertes und Informatives für den Schulalltag. So erklärt zum Beispiel die Kreisverkehrswacht Coburg, wie man sicher zur Schule und zurückkommt. Optik Busch informiert zum Thema Sehen, führt Sehtests durch und zeigt natürlich die aktuellsten Brillenmodelle für Kinder. Die AOK Gesundheitskasse berät zum Thema "Ernährung zur Schulpause" und präsentiert eine Muster-Pausenbox.

Natürlich darf auch Spaß und Erlebnis auf der Schultütenparty nicht fehlen. Daher wartet auf die kleinen und großen Besucher ein umfangreiches und spannendes Kinderprogramm. Von 10.30 bis 15 Uhr werden die kleinen Besucher beim Kinderschminken in einen Schmetterling oder Tiger verwandelt. Frisch geschminkt geht es zum Basteln bei der Galeria Kaufhof zu "Fee Zweischön" und "Wodanaz". Motorische und sportliche Fähigkeiten kann man am Stand der Coburger "Stack Power" bei Frau Deutschmann im Becherstapeln trainieren und ausprobieren. Für magische Augenblicke sorgt Zauberhase Moppel und Zauberer Phantaro, denn die beiden begleiten die großen und kleinen Besucher mit einer bunten Kinderzaubershow von 11.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 14 Uhr und lustiger Ballonmodellage.

Die Schultütenparty bietet für Eltern und Kinder die beste Möglichkeit, sich in familiärer Atmosphäre rund um den Schulstart zu informieren. Für das leibliche Wohl ist im Kongresshaus Rosengarten auch gesorgt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist für die ganze Familie kostenlos.