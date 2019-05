10. Oldtimer-Schleppertreffen in Gelbsreuth

Dieses Jahr werden beim Oldtimerschleppertreffen in Gelbsreuth am Sonntag, 26. Mai, Nägel mit Köpfen gemacht. Können die Schlepperfans ihre historischen Lieblinge auch wirklich fahren? Bei einem Turnier dürfen Mutige ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Vier Stationen testen Geschicklichkeit und Intuition der Fahrer. Das Konzept der Prüfungen ist relativ simpel und dennoch anspruchsvoll. Schaffen es die Teilnehmer via Schlepper und Seilzug, einen Wassereimer aufzufüllen, beim Rückwärtsfahren haargenau einzuparken oder gar blind den Schlepper an ein Hindernis zu manövrieren?

Initiator Wolfgang Abe erklärt: "Wir wollten etwas Neues machen, etwas, das es hier noch nicht gab." Bisher hat sich die Freiwillige Feuerwehr des Ortes, auch bekannt als die Schlepperfreunde Gelbsreuth, jedes Jahr ins Zeug gelegt, und sich neue Ideen ausgedacht, um ihr Fest zu beleben.

2018 wurde eine Schlepperkönigin gewählt und es gab ein Ice-Water-Challenge. Im Jahr davor stattete die Bayerische Milchkönigin Sonja Wagner dem Treffen einen Besuch ab. Während beim ersten Treffen im Jahr 2010 immerhin 60 Traktoren von der Partie waren, hat sich die Veranstaltung gemausert und mit 160 Traktoren vergangenes Jahr ihren Rekord gebrochen. Mittlerweile ist das Oldtimerschleppertreffen in Gelbsreuth eines der größten der Region. Im Jahr 2017 nahm ein Fahrer aus Gera 140 Kilometer Wegstrecke auf sich, um teilzunehmen. Doch es gab auch kleine Einbrüche. Im Jahr 2013 verwandelte ein Starkregen den Festplatz in ein Schlammfeld. Zwar nahmen nur 20 Schlepperfahrer teil, doch die Besucher ließen sich nicht bremsen. Das Rahmenprogramm mit fränkischen Spezialitäten, historischer Landmaschinenausstellung, Schlepperrundfahrt und Kinderprogramm ist mittlerweile über die Region hinaus bekannt. Seit dem ersten Treffen zählen zu den treuen Teilnehmern die Schlepperfreunde Altenplos, die Eicherfreunde Engelmeß und die Mitglieder des Kemeritzer Sauwaaf'n Treff mit ihren selbstgebauten Bierkastenmobilen.

Im vergangenen Jahr fiel das Schleppertreffen zusammen mit dem Gemeindefeuerwehrtag und dem 140. Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr, eine mehrtägige Feier mit Live-Musik und Barbetrieb. Auch sonst begann das Schleppertreffen bereits schon Samstagabend - nicht dieses Jahr. Wegen dem großen Organisationsaufwand möchte die Dorfgemeinschaft ab jetzt etwas kürzer treten. Dieses Jahr beginnt das Oldtimerschleppertreffen in Gelbsreuth erst am Sonntagvormittag. Um die Schlepperfahrer, die bereits Samstagabend ankommen, wird sich die Dorfgemeinschaft kümmern.

Um 10 Uhr kommen die Schlepper

Die meisten Traktoren treffen Sonntagvormittag um 10 Uhr ein, von 10.30 Uhr bis etwa 15 Uhr findet das Turnier statt. Um teilzunehmen muss man sich vor den Stationen einreihen. Parallel dazu wird ein Tret-Traktor-Turnier für Kinder zwischen vier und sieben Jahren stattfinden. Ab 11 Uhr gibt's Sauerbraten, Krenfleisch, Krenhax'n sowie Spezialitäten vom Grill und Pizza. Nach dem Mittagessen ist die Kaffee-und-Kuchen-Theke geöffnet. Für die kleinen Gäste werden wie üblich eine Hüpfburg und ein Sandspielplatz mit Minibagger bereitstehen.

Mit der Tradition der Schlepperrundfahrt wird auch dieses Jahr nicht gebrochen. Ab 13 Uhr geht es los, größtenteils auf Feldwegen, doch einige Abschnitte auf der Staatsstraße lassen sich nicht vermeiden. Daher möchten die Schlepperfreunde Gelbsreuth Autofahrer um Nachsicht bitten, wenn es zwischen Wonsees und Sanspareil sowie zwischen Kleinhül und Gelbsreuth im Zeitraum zwischen 13 und 15 Uhr zu Verzögerungen kommt. Um 15.30 Uhr findet die Preisverleihung zu Schlepperturnier und Tret-Traktor-Turnier statt. Bei den Erwachsenen wird es neun Erstplatzierte geben. Allesamt bekommen Preise, die jeder passionierte Schlepperfahrer gut gebrauchen kann. Auch für die Kinder wird es Preise geben und ein Podest mit erstem, zweitem und drittem Platz.

Wer den Weg zum Festplatz sucht, orientiert sich am besten an dem Holzkunstwerk, das die kreativen Gelbsreuther zum Jubiläum gezimmert haben. Ein Traktor aus Baumstämmen in der Ortsmitte weist den Weg.

Programm

Ab 10 Uhr Festbetrieb und Eintreffen der Traktoren.

Ab 11 Uhr Geschicklichkeitsfahren aller Schlepperfahrer mit dem eigenen Schlepper. Es gibt schöne Sachpreise für die drei besten Schlepperfahrer.

Mittagstisch ab 11 Uhr: Sauerbraten, Krenfleisch, Krenhaxen, Spezialitäten vom Grill und Pizza, anschließend Torten, Kuchen und Kaffee.

Ab 13 Uhr große Schlepper-Rundfahrt.

Für die Kleinen: Kinderschminken, Minibagger ausprobieren, Hüpfburg, Sandhaufen zum Sandspielen und Schlepperfahrten am Festplatz.