Nur noch kurze Zeit bis zum 1. "statt-Strand - alles außer Sand". Dann startet vom 12. bis 28. Juli ein Topprogramm für die Jugend und alle Junggebliebenen an der Kneipptretanlage in Ostheim v. d. Rhön. Mischpult, Lichtanlage, Foodtrailer und Liegestühle sorgen täglich von 15 bis 22 Uhr für cooles Clubfeeling. Auf dem Pro-gramm stehen nahezu täglich andere interessante Punkte.

Unter der Woche können Gäste selbst einen USB-Stick fürs Musikprogramm mitbringen. Weiterhin laden Firmen aus der Region zu After-Work-Parties ein. An den Wochenenden wechseln sich bekannte DJ´s und eine Liveband ab. Am Foodtrailer gibt es Burger, Cocktails und mehr. Tatkräftig unterstützt wird der statt-Strand Sponsoren. Den 1. Ostheimer statt-Strand eröffnen am Freitag, 12. Juli, die beliebten DJ"s Chris Simon & Smile mit einer House-Party von 18.30 bis 21.30 Uhr. ? Am Sonntag, 14. Juli ist am statt-Strand Familientag mit dem 1. Ostheimer Entenrennen. Die Registrierung ist von 15 bis 17 Uhr möglich. Dann ist Start. Die Sieger werden um 19 Uhr geehrt. Außerdem findet die Prämierung der schönsten "UNTD" (Uhestemers Next Top Duck) mit attraktiven Preisen statt.

Den Auftakt für das zweite statt-Strand-Wochenende in Ostheim übernimmt am Freitag, 19. Juli, ab 18.30 Uhr DJ ChrisR und auch am darauffolgenden Wochenende wird es nicht langweilig. Weitere Aktionen winken für die großen und die kleinen Gäste: Darunter ein sportlicher Wettbewerb am Basketball-Wurfschwein oder Tischkicker und für lustige Schnappschüsse steht eine Fotobox mit Sofortbildausdruck parat. Zudem kann jeder eine "Rauschbrille ausprobieren und vieles mehr.