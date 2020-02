1. Gesundheitstag der Stadt Bad Rodach

Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wurde erstmals im Jahr 2018 von der Stadt Bad Rodach in Kooperation mit der AOK Bayern ein Gesundheitstag durchgeführt. Dieser stieß bei den Beschäftigten der Stadt auf soviel Interesse, dass sich Bürgermeister Tobias Ehrlicher dazu entschieden hat, in diesem Jahr einen Gesundheitstag für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger und Freunde unserer Stadt zu organisieren.

Vielzahl von Informationsständen

Der Gesundheitstag findet deshalb auch an einem Sonntag, 16. Februar, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr statt. Veranstaltungsorte sind die Gerold-Strobel-Halle, in der eine Vielzahl von Informationsständen sich den verschiedensten Anliegen zum Thema Gesundheit zuwenden (fast alle Gesundheitsvertreter aus der Stadt Bad Rodach) und der Festsaal des Haus des Gastes. Hier erwartet die Besucher interessante Kurzreferate unter anderem zu den Themen Arthrose, Burnout, Demenz und Diabetes.

Für die Vorträge haben zugesagt Hans-Jürgen Mees, Chefarzt Orthopädie, Dirk Zauper, Chefarzt Neurologie (beide vom Medical Park Bad Rodach) und Johanna Thomack, Leiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige. Selbstverständlich besteht auch hier die Möglichkeit Fragen an die fachkundigen Referenten zu stellen.

Aktion des Tages: Kostenfreie Typisierung

Besonders zu erwähnen, ist das Angebot der AKB Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern in Zusammenarbeit mit der Stiftung für krebskranke Kinder Coburg eine kostenfreie Typisierung durchführen zu lassen. Bürgermeister Ehrlicher hat selbst 2014 Stammzellen gespendet und hofft auf rege Nachfrage.

Doch was ist eine Stammzellenspende? Alle 15 Minuten erfährt ein Mensch in Deutschland, dass er Blutkrebs hat. Blutkrebs ist der Oberbegriff für bösartige Erkrankungen des Knochenmarkes oder des blutbildenden Systems. Zu diesen Krankheiten zählt zum Beispiel Leukämie. Die normale Blutbildung wird durch die Krebszellen gestört. In der Folge kann das Blut lebensnotwendige Aufgaben, wie das Bekämpfen von Infektionen und das Transportieren von Sauerstoff nicht mehr erfüllen. Die einzige Aussicht auf Heilung ist dann meist eine Stammzellspende, durch die wieder neue, gesunde Blutzellen gebildet werden. Doch jeder zehnte Patient findet keinen Spender. Ob ein Spender in Frage kommt hängt davon ab, ob seine Gewebemerkmale zu denen des Patienten passen. Da Gewebemerkmale vererbt werden, wird meist zunächst innerhalb der Familie nach einem Spender gesucht. Doch nur ein Drittel der Erkrankten findet einen Spender innerhalb der Familie, weshalb in den meisten Fällen nach einem fremden Spender gesucht werden muss.

Die Wahrscheinlichkeit einen fremden Spender zu finden ist sehr gering, weshalb es wichtig ist, dass sich viele Menschen als mögliche Spender in einer Spenderdatei registrieren lassen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einen geeigneten Spender zu finden.Typisierung ist ab den 18. Lebensjahr möglich.

Abwechslungsreiches Programm

13 Uhr: Eröffnung durch den 1. Bürgermeister Tobias Ehrlicher und Landrat Sebastian Straubel

13 bis 17 Uhr: Informationsstände und Mitmachaktionen

ab 13 Uhr: Vorträge im Gymastikraum der Gerold-Strobel-Halle

17 Uhr: offizielles Ende der Veranstaltung

Vorträge:

13.30 bis 14 Uhr:

Dr. med. Hans-Jürgen Mees, Chefarzt Orthopädie im Medical Park

"Arthrose - Entstehung, Verlauf und Behandlung"

14.15 bis 14.45 Uhr:

Ulrike Umlauft, Ernährungsberaterin der AOK Bayern

"Goodbye Zucker"

15 bis 15:30 Uhr:

Dr. med. Dirk Zauper, Chefarzt Neurologie im Medical Park

"Burnout und was dahinter steckt"

15.45 bis 16.15 Uhr:

Johanna Thomack, Sozialpädagogin und Fachtherapeutin für Psychotherapie in der Fachstelle für pflegende Angehörige

"Demenz"

16.30 bis 17 Uhr:

Daniela Wegner-Laub, Inhaberin der Massagepraxis "Well,Fit, Gesund", Coach und Topspeakerin

"Abschlussvortrag" Kaffee und Kuchen, wie auch vitaminreiches Obst und Gemüse stehen zum Verzehr bereit.

Landrat Sebastian Straubel und 1. Bürgermeister Tobias Ehrlicher freuen sich, Sie um 13 Uhr in der Gerold-Strobel-Halle begrüßen zu können. Ein ausführliches Programm mit Zeitangaben finden Sie im Informationsflyer, der im Rathaus und der Bad Rodacher Geschäfte ausliegt oder auf der Internetseite der Stadt Bad Rodach unter www.bad-rodach.de.